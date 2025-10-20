¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¥¯¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¡õ¡Ö¶öÁ³ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°ì½ï¤Ë¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¡Ö25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡¥¯¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤È²ñ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈà½÷¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤ª¤·¤ß¤Ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö12·î13Æü14Æü¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡ªÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼þÇ¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ§Èó´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´«¤á¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¯¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤¤Êý¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡¡25¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Á¥Ï¥ë¤È¥¨¥Ä¤È¶öÁ³ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°ì½ï¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎCHIHARU¡¢ETSU¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¸öÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸ø³«¡£¡ÖËÜÈÖ1»þ´ÖÈ¾Á°¡×¤Ë¸öÅÄ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¡ÁÍ¼Êý¤ÎÍÑ»öÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¾Ð¡×¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥¥é¥¥é¾Ð´é¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎLive¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯Ãç¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ±ÍÍÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤Ï¤ë¤µ¤ó¡¡¤¨¤Ä¤µ¤ó¡¡¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÇ®¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£