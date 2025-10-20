ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ë¡ÖÅêÉ¼Î¨¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é ¼«¿È¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ë»¿À®ÇÉ¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤ÎÀ¼¤Ë¡Öº£¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£Ì±°Õ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬20Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢Á°Æü19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÅêÉ¼Î¨¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÅöÁª¤·¤¿20¿Í¤Î¤¦¤ÁÂçÂ¿¿ô¤¬»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤·¡¢º£¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌ±°Õ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤Ï¡¢Á°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í2¿Í¤¬ÅöÁª¡£ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤Î48.88¡ó¤«¤é59.22¡ó¤È10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ×°ø¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´¤¯º£¤Þ¤ÇÁªµó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊý¤¬µÕ¤ËÎ©¸õÊä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÊý¤â½é¤á¤ÆÁªµó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ëÅöÁª¼Ô¤¬20¿Í¤Î¤¦¤ÁÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢Âç»ö¤ÊµÄ°Æ¤Ï¡¢»ä¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤Ï½ü¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¿³µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Îµ¶¤é¤¶¤ëµ¤»ý¤Á¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡£º£¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤ÇÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤À¤Ã¤¿Á°¿¦18¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»þÀÞ¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡ÖÌ±°Õ¤È¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀµÄ²ñ¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê»ä¤ÎÊý¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤â¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ëÏÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤·¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¤éÌ±°Õ¤Î·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¾¤Ë2²óÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»ä¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
