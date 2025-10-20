【覇王兵士、復讐する】 10月20日 配信開始

【拡大画像へ】

カカオピッコマは、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、原作・悪童氏、Drag Co.によるマンガ「覇王兵士、復讐する」の独占配信を10月20日より開始した。

「覇王兵士、復讐する」はL国の最強戦力「フリント」特戦部のチーフコーチとして名を馳せた兵士・ナイトを主人公としたアクション作品。極秘任務中、仲間の裏切りによって命を落とし、高校生として転生したナイトが現代の闇に挑む。

なお、本作は毎週月曜更新で、「待てば\0」で配信される。

□「覇王兵士、復讐する」の作品ページ

【あらすじ】

L国の最高軍事力「フリント」特戦部のエリート教官・ナイトは、任務中の裏切りで命を落とす。

だが目を覚ますと、いじめを苦に命を絶った高校生・古閑紹の身体で転生していた。

少年の遺志を継ぎ、かつての加害者たちに立ち向かう彼の復讐劇が幕を開ける。

しかし、背後には国家規模の陰謀と“黒の組織”の存在が…。

戦場仕込みの戦闘術と頭脳を駆使し、ナイト＝古閑紹は現代の闇に挑む！

(C) 悪童・Drag Co. & BILIBILI COMICS , piccoma