セネガル政府の外務・在外セネガル人省は18日、ガーナでGKシェイク・トゥーレさん(18)の死亡を確認したと発表した。同省はトゥーレさんが詐欺と恐喝の被害に遭った可能性があるとしており、ガーナ当局に対して徹底的な調査を行うように要請したことを報告した。



フランスメディア『RMCスポーツ』などによると、トゥーレさんはセネガルのユース年代のチームでプレーする将来有望なGKだったという。モロッコでトライアウトを受けることを望んでいたといい、スカウトと偽る武装組織に騙されて誘拐され、殺害されたとみられている。トゥーレさんの家族には身代金の要求もあったようだ。



セネガル政府は国内のサッカークラブ、スタッフ、保護者に対して「海外でのテストや移籍に関する未確認のオファーには特に注意を払うこと」と注意喚起している。