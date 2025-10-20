桜島埠がＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
櫻島埠頭<9353.T>がストップ高の３１５０円カイ気配となっている。自民党と日本維新の会による連立政権樹立の方向が固まったことを受けて、「大阪関連」の一角として朝方からカイ気配のまま推移していたが、午後３時に２６年３月期連結業績予想の上方修正を発表したことで更に買いを集めている。売上高を４１億円から４２億円（前期比３．２％減）へ、営業利益を２億円から２億３０００万円（同１３．３％増）へ、純利益を２億２０００万円から２億６０００万円（同１２．１％増）へ上方修正し、減益予想から一転増益予想としたほか、期末一括配当予想を４０円から４５円へ引き上げた。
上期において、液体貨物セグメントのタンクの稼働率が堅調に推移したことや物流倉庫セグメントの各倉庫が安定して稼働したことが貢献。また、ばら貨物セグメントで、年間の取扱数量が期初の予定を上回る見通しとなったことなども寄与する。
出所：MINKABU PRESS
上期において、液体貨物セグメントのタンクの稼働率が堅調に推移したことや物流倉庫セグメントの各倉庫が安定して稼働したことが貢献。また、ばら貨物セグメントで、年間の取扱数量が期初の予定を上回る見通しとなったことなども寄与する。
出所：MINKABU PRESS