¥Ó¥¸¥³ー¥Á¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò31¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á <9562> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬10·î20ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯3000Ëü±ß¢ª1²¯7000Ëü±ß(Á°¤Î´ü¤Ï7900Ëü±ß)¤Ë30.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬64.6¡óÁý¢ª2.2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-9·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3100Ëü±ß¢ª7100Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5000Ëü±ß)¤Ë2.3ÇÜÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ42.0¡óÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¿Íºà³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë½¾Íè¤Î¡Ö½¸¹ç·¿¸¦½¤¡×¤«¤é¡Ö£±ÂÐ£±·¿¸¦½¤¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢£±ÂÐ£±·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼õÃí³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DX »ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¤Ç¤âµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Î¼õÃí¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö³º°Æ·ï¤Ë·¸¤ëÀ®²ÌÊó½··¿°Æ·ï¤ÎÀ®²Ì¤¬Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë³ÎÄê¤·¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢2025 Ç¯£¹·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-9·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3100Ëü±ß¢ª7100Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5000Ëü±ß)¤Ë2.3ÇÜÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ42.0¡óÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¿Íºà³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë½¾Íè¤Î¡Ö½¸¹ç·¿¸¦½¤¡×¤«¤é¡Ö£±ÂÐ£±·¿¸¦½¤¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢£±ÂÐ£±·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼õÃí³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DX »ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¤Ç¤âµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Î¼õÃí¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö³º°Æ·ï¤Ë·¸¤ëÀ®²ÌÊó½··¿°Æ·ï¤ÎÀ®²Ì¤¬Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë³ÎÄê¤·¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢2025 Ç¯£¹·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£