明日10月21日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは深澤辰哉（Snow Man）、當真あみ、ナジャ・グランディーバ、平子祐希（アルコ＆ピース）。

VTRでは市議会議員という立場を利用し、総額6億円以上の詐欺をはたらいた女の裏の顔と恐ろしい詐欺の手口に迫る。清楚なルックスと誠実そうな笑顔、はっきりと物言う毅然とした態度で“美人すぎる市議”と呼ばれ、写真集も発売するほどの話題を集めた女。しかし、その笑顔の裏にはもう一つの顔があった。異常なまでの金への執着…市議という肩書を利用して、恐ろしい詐欺を企てる。騙し取った金は6億円以上。コロナ禍の非常事態に困っている人の弱みにつけ込んだ許されない手口とは？

スタジオでは、ゲストが仰天トーク！久しぶりに休みが続いているという深澤は、普段できないことをしようと地元のお祭りへ。そこで、帽子とメガネで変装して行った深澤に起きた予想外の事態を振り返る。

また、詐欺事件のVTRにちなんでSnow Manの中で一番騙されやすい人を笑福亭鶴瓶に尋ねられた深澤。向井康二の名前を挙げると、そのピュアな人柄を物語る驚きのエピソードを披露！さらに、騙されにくい！と太鼓判を押すメンバーについても語る。

「この前、街で声をかけてもらえたんです」という當真。あまり機会がないため喜んでいたのもつかの間、相手になぜか見覚えがあったという。「会ったことがあるのかな？」と思い出したその人物のまさかの正体とは!?

平子は、東京駅で修学旅行生の集団に遭遇！変装もしておらず「気づかれるだろうな」と覚悟して歩いていると、案の定ざわつき始めたという。しかし耳を傾けると、ある有名人に間違えられていたガッカリ体験を回想する。