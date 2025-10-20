ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 273279 60.2 41600
２. <1540> 純金信託 38900 -46.9 22525
３. <1357> 日経Ｄインバ 31262 -4.8 6293
４. <1458> 楽天Ｗブル 17745 44.7 49280
５. <1321> 野村日経平均 17627 54.1 51010
６. <1360> 日経ベア２ 14996 31.3 154.3
７. <2036> 金先物Ｗブル 14845 29.8 166900
８. <1579> 日経ブル２ 14389 25.2 447.5
９. <1542> 純銀信託 8890 25.9 24100
10. <314A> ｉＳゴールド 6713 -23.1 302.7
11. <1306> 野村東証指数 5804 -4.6 3400.0
12. <1328> 野村金連動 5058 -7.3 15200
13. <1326> ＳＰＤＲ 5005 -11.3 58660
14. <1568> ＴＰＸブル 4502 33.1 652.1
15. <2644> ＧＸ半導日株 4223 110.8 2420
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4132 99.4 63830
17. <1459> 楽天Ｗベア 4082 20.3 253
18. <1329> ｉＳ日経 3272 35.3 5118
19. <1330> 上場日経平均 3052 37.8 51030
20. <1320> ｉＦ日経年１ 2984 107.1 50800
21. <1541> 純プラ信託 2916 -28.5 9000
22. <1358> 上場日経２倍 2025 32.7 78430
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1897 5.6 2111.5
24. <1545> 野村ナスＨ無 1569 -8.8 37920
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1519 -56.8 703.6
26. <200A> 野村日半導 1445 16.1 2185
27. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ 1438 23866.7 190.8
28. <425A> ＧＸ純金 1379 9.9 344.7
29. <1346> ＭＸ２２５ 1347 125.3 51190
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1177 -19.1 2264
31. <1655> ｉＳ米国株 1173 -20.7 726.7
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1058 37.2 58990
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 990 -37.7 1129
34. <1615> 野村東証銀行 958 -68.1 459.3
35. <1571> 日経インバ 908 47.6 430
36. <1489> 日経高配５０ 886 -23.2 2550
37. <1580> 日経ベア 804 66.8 1144.0
38. <1308> 上場東証指数 724 106.3 3363
39. <1678> 野村インド株 713 86.2 353.0
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 687 -22.0 28980
41. <2510> 野村国内債券 650 86.8 854.1
42. <1673> ＷＴ銀 643 24.1 7140
43. <1543> 純パラ信託 614 -15.7 66040
44. <2244> ＧＸＵテック 604 -1.3 2960
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 584 -34.5 11065
46. <1356> ＴＰＸベア２ 574 -24.4 191.3
47. <1671> ＷＴＩ原油 571 -57.5 2785
48. <2038> 原油先Ｗブル 569 -68.5 1328
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 546 0.2 159
50. <2243> ＧＸ半導体 541 32.9 2455
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
