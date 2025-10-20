　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　273279　　　60.2　　　 41600
２. <1540> 純金信託　　　　 38900　　 -46.9　　　 22525
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 31262　　　-4.8　　　　6293
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17745　　　44.7　　　 49280
５. <1321> 野村日経平均　　 17627　　　54.1　　　 51010
６. <1360> 日経ベア２　　　 14996　　　31.3　　　 154.3
７. <2036> 金先物Ｗブル　　 14845　　　29.8　　　166900
８. <1579> 日経ブル２　　　 14389　　　25.2　　　 447.5
９. <1542> 純銀信託　　　　　8890　　　25.9　　　 24100
10. <314A> ｉＳゴールド　　　6713　　 -23.1　　　 302.7
11. <1306> 野村東証指数　　　5804　　　-4.6　　　3400.0
12. <1328> 野村金連動　　　　5058　　　-7.3　　　 15200
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　5005　　 -11.3　　　 58660
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4502　　　33.1　　　 652.1
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　4223　　 110.8　　　　2420
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4132　　　99.4　　　 63830
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4082　　　20.3　　　　 253
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　3272　　　35.3　　　　5118
19. <1330> 上場日経平均　　　3052　　　37.8　　　 51030
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　2984　　 107.1　　　 50800
21. <1541> 純プラ信託　　　　2916　　 -28.5　　　　9000
22. <1358> 上場日経２倍　　　2025　　　32.7　　　 78430
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1897　　　 5.6　　　2111.5
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　1569　　　-8.8　　　 37920
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1519　　 -56.8　　　 703.6
26. <200A> 野村日半導　　　　1445　　　16.1　　　　2185
27. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ　　　1438　 23866.7　　　 190.8
28. <425A> ＧＸ純金　　　　　1379　　　 9.9　　　 344.7
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1347　　 125.3　　　 51190
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1177　　 -19.1　　　　2264
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1173　　 -20.7　　　 726.7
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1058　　　37.2　　　 58990
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 990　　 -37.7　　　　1129
34. <1615> 野村東証銀行　　　 958　　 -68.1　　　 459.3
35. <1571> 日経インバ　　　　 908　　　47.6　　　　 430
36. <1489> 日経高配５０　　　 886　　 -23.2　　　　2550
37. <1580> 日経ベア　　　　　 804　　　66.8　　　1144.0
38. <1308> 上場東証指数　　　 724　　 106.3　　　　3363
39. <1678> 野村インド株　　　 713　　　86.2　　　 353.0
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 687　　 -22.0　　　 28980
41. <2510> 野村国内債券　　　 650　　　86.8　　　 854.1
42. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 643　　　24.1　　　　7140
43. <1543> 純パラ信託　　　　 614　　 -15.7　　　 66040
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 604　　　-1.3　　　　2960
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 584　　 -34.5　　　 11065
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 574　　 -24.4　　　 191.3
47. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 571　　 -57.5　　　　2785
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 569　　 -68.5　　　　1328
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 546　　　 0.2　　　　 159
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 541　　　32.9　　　　2455
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース