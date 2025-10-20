ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金5289億円 ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金5289億円

20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比20.4％増の5289億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同47.9％増の3930億円だった。



個別では上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ <188A> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> など33銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が4.35％高、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> が4.34％高、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> が4.27％高、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> が4.25％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が4.22％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は17.64％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は13.08％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は12.19％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は11.93％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は10.97％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1603円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2732億7900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1827億6900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が312億6200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が177億4500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が176億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が149億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が143億8900万円の売買代金となった。



