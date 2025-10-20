福島県大熊町の鍼灸（しんきゅう）師、堀本大樹さん（２９）が福島第一原発事故の影響で閉校した大熊中の校歌を伴奏曲とした健康体操をつくっている。

町民から聞いた体の悩みの解消につながるような振り付けを考え、１１月に完成させる。訪問施術で患者宅を回る堀本さんは「かつての街並みが消え、寂しさを感じている高齢者は多い。懐かしい校歌に合わせて体を動かしてほしい」と語る。（薬袋大輝）

避難所で憧れ

大熊中ではサッカー部のキーパーとして青春を過ごした。２０１１年３月１１日は大熊中で卒業式だった。帰宅後、１階のリビングで大揺れに見舞われた。自宅から北に約５キロに位置する福島第一原発が水素爆発し、家族と避難した先の田村市の体育館で目にしたのが整体師だった。住民の不安と疲れを解きほぐす姿に憧れを抱いた。

高校１年の１０月から１年間、三重県の学校に通った後、大熊町の双葉翔陽高校（休校）いわきサテライト校舎で学んだ。卒業後は郡山市の専門学校に通い、柔道整復師と鍼灸師の資格を取得。いわき市などの整骨院で働き、２２年１０月に独立した。大熊を中心に、南相馬から楢葉までの浜通りの患者宅を訪問し、体の悩みを聞いたり、はり・きゅうをしたりしている。今春からは週２回、双葉町の施術室でも治療を提供している。

ふるさとへの思い

施術で心を解きほぐされたなじみの患者と身の上話をしていると、自然と被災した大熊の街が話題に上がった。「よく通った図書館が解体され、知っている街並みがどんどん消えていく」「祭りに行っても知らない人ばかり」。帰還した高齢者は堀本さんに本音をこぼした。

町の居住人口は約１０００人のうち７割が移住者だ。堀本さんと同世代の移住者も多く、「エネルギーはすごいし、刺激をもらっている」と語る。一方で、「町出身の自分が帰還者のふるさとへの思いをつなぎたい。健康維持の活動にもつなげられれば」と考え、大熊中の校歌を使った体操を思いついた。

〽柏のわかば 陽に映えて えんじは匂う 旗の色

原発事故後、２２年に解体された大熊中は町内唯一の中学校だった。校歌の歌詞にはナシや熊川、太平洋といった町の原風景が浮かぶ言葉が盛り込まれている。

体動かす機会を

町民から体の悩みを聞き取ったところ約１００件の回答が寄せられた。「体を動かす機会がほしい」という声があり、体の不調で多かった首や肩、腰の痛みを解消できるような振り付けで構成する。冬以降、町内のスポーツイベントや健康促進の催しなどで踊ってもらう予定だ。

いわき市に住む堀本さんは将来、大熊に整骨院を開くのが夢だ。「老若男女で健康体操を会話の種にして、ふるさとに立ち返る場所を作りたい。それが生まれ育った大熊への恩返しになれば」と話している。