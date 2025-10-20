7ORDER¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é½é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
7ORDER¤Ë¤è¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ø7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á¡Ù¤¬ËÜÆü10·î20Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö²»¸»ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£7ORDER¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤ÈÇ®ÎÌ¤¬¸òº¹¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¼½Ð¤·¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°²ó¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢º£²ó¤Ï´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬²»¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEGG¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¸¶½ÉSCREAM¡×¤ä¡ÖCan You?¡×¤Ê¤ÉÁ´12¶Ê¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉý¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7ORDER¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤òÂ¿¿ô¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÍ½½¬¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëLIVE Blu-ray¡Ø7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
½é¤ÎLIVE²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï´¿À¼¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éLIVE¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖÀ¼¡×¤â´Þ¤á¤Æ¡¢7ORDER¤Îº£¤ò¹ï¤ó¤À²»¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ÎLIVE¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2025Ç¯10·î20Æü(·î)ÇÛ¿®
https://linkco.re/XuP9Nb9m
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡¡
¡ÖGrowing up (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖBOW!! (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖSUMMERÍÍÍÍ (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡Ö¸¶½ÉSCREAM (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)
¡ÖCan You? (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖBut (É½) [7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û]¡×
¡ÖPower (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖGet Gold (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖFeel So Good (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖGIRL (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡Ö27 (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
¡ÖSabãoflower - 2025 (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á at ÆüËÜÉðÆ»´Û)¡×
LIVE Blu-ray
¡Ø7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á¡Ù
ÉÊÈÖ¡§SORX-1009
²Á³Ê¡§\8,800 (ÀÇ¹þ)
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§7ORDER RECORDS
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë£µ¿Í¡Á¡¡supported by MX¤Þ¤Ä¤ê
@ ÆüËÜÉðÆ»´Û (2025/3/15)
¡¦Growing up
¡¦BOW!!
¡¦Love u Lucky me
¡¦SUMMERÍÍÍÍ
¡¦¸¶½ÉSCREAM
¡¦¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ï
¡¦TOKYO TRIP
¡¦Can You?
¡¦aigre-doux
¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡ÊPerfect, MONSTER, &Y, Stunnin¡Ç, Love shower¡Ë
¡¦STEP ON STEP
¡¦Oda-chan Dance Intermission
¡¦But (É½)
¡¦Power
¡¦Get Gold
¡¦Feel So Good
¡¦GIRL
¡¦27
¡¦Sabãoflower - 2025
¡ã-Encore-¡ä
¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É
¡¦LIFE
¡ãDouble Encore¡ä
¡¦±«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ
¡ÚÆÃÅµ±ÇÁü¡Û
¡¦DOCUMENTARY of EGG
¡¦️¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¡Ö27¡×
-°Â°æ¸¬ÂÀÏº ver.
-¿¿ÅÄÍ¤ÇÏ ver.
-½ôÀ±æÆ´õ ver.
-ÇëÃ«·Å¸ç ver.
-Ä¹ºÊÎç±û ver.
¡¦️¥Á¥ã¥ó¡¦¥ì¡¼¥ª¡¼¤Îµæ¶Ë¾Ð´é½¤¹Ô
-¥Á¥§¥ó¡Ö·ã¿ÉËãÇÌÆ¦Éå¡×¡¡
-Å·Å·Í¤ÇÏ ¡Ö¥´¥à¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¡×
-¥â¥í¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹ÅòÆÝ¤ß¡×
-ÌÓÌÓ¹äÌÓ¡Ö¥¿¥é¥¤Íî¤È¤·¡×
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://7order.official-ec.store/products/sorx-1009-2
¢£¡ã7ORDER THE LIVE¡ä
2025Ç¯11·î7Æü(¶â)LINE CUBE SHIBUYA
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
»ØÄêÀÊ¡¡8,000±ß (ÀÇ¹þ)
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É 5,500±ß (ÀÇ¹þ)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
°ìÈÌÈ¯Çä [ÀèÃå]
2025Ç¯8·î26Æü(²Ð) 12:00¡Á
¸ø±é³µÍ×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://7order-official.com/news/20250701
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡Ø7ORDER THE LIVE¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â) ¤è¤ë7:00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡ÊÆ±»þÇÛ¿®¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/ch/
¢£¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãSPOOKY PUMPKIN 2025 ¡ÁPURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY¡Á¡ä
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨²¾Áõ¤Ç¤ÎÍè¾ì²ÄÇ½¡£¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸ or ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡×¡£
¡ãMOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite¡ä
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¡¢10·î30Æü(ÌÚ)¡¡¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
¢¨7ORDER¤Î½Ð±é¤Ï10·î30Æü(ÌÚ)
¡ã½¡Áü¥Õ¥§¥¹2025¡ä
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü)¡¡½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¼ÇÀ¸¹¾ìÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¨7ORDER¤Î½Ð±é¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)
¡ãSupported by ¥ª¡¼¥¤¥º¥ß¥°¥ë¡¼¥× Âè10²ó¤¢¤Ä¤®¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ä
2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¡¡¸üÌÚÃæ±û¸ø±à
¡ã¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼ presents Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á powered by Epson¡ä
2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü) ¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9¡Á11¥Û¡¼¥ë
¢¨7ORDER¤Î½Ð±é¤Ï11·î15Æü(ÅÚ)
¡ãIZUMO OROCHI FES 2025¡ä
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¡¦23Æü(Æü)¡¡½Ð±À¥É¡¼¥à(Åçº¬¸©½Ð±À»Ô)
¢¨7ORDER¤Î½Ð±é¤Ï11·î23 Æü(Æü)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ã7ORDER ¡ß LUKE¡ÇS LOBSTER ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡Á11·î30Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡8:30¡Á19:30¡Ê¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡Ë
²ñ¾ì¡§LUKE¡ÇS LOBSTER ½ÂÃ«Park StreetÅ¹
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-7-1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.flavorworks.co.jp/lukes-lobster
