新作ファンタジーRPG『ステラソラ』、正式サービス開始 シンプルかつ爽快なアクションで個性豊かな少女たちと冒険へ
『ブルーアーカイブ』や『アズールレーン』のYostarが贈る、新作スマートフォンRPG『ステラソラ』（iOS／Android／PC（Windows））が、本日20日よりサービス開始となった。
【写真】巡遊者「チトセ」を先行実装したピックアップガチャも開催（ほか5枚）
本作は旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともにノヴァ大陸に点在する星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。
サービス開始を記念し、無料で10連ガチャ最大20回分から好きな結果を選んで始められる「スタートダッシュ採用」など、初心者応援の各種コンテンツを開催中。
初心者限定の特別なガチャ「スタートダッシュ採用」では、10連ガチャを最大20回まで無料で利用できる。ガチャ結果は5回分が保存でき、その内1回分の10連ガチャの結果を選択して獲得可能だ。
また、巡遊者「チトセ」を先行実装したピックアップガチャ【色に出づるは刃文の揺らめき】も開催中。本「巡遊者ピックアップガチャ」では累計120回引くことで、ピックアップ対象の★5巡遊者を1名1回まで受け取れる。開催期間は、2025年10月20日正式リリース後〜2025年11月11日4時59分まで。
さらに、あわせて「チトセ」をモチーフにしたロスレコ「古池の水音」が先行実装されるロスレコピックアップガチャ【清き水面に浮かぶ逆月】も開催中だ。本「ロスレコピックアップガチャ」では、最大で120回ガチャを引くことで、必ず本ガチャのピックアップ対象★5ロスレコが排出される。開催期間は、2025年10月20日正式リリース後〜2025年11月11日4時59分まで。
『ステラソラ』は、iOS／Android／PC（Windows）向けに配信中。基本無料（アイテム課金制）。
