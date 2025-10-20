26年大河『豊臣兄弟！』仲野太賀＆小栗旬が名古屋まつり行列に参加！ 「幸せな気持ち」「本当に素敵な体験」
『豊臣兄弟！』主演の仲野太賀、共演の小栗旬が、10月19日に行われた「第71回名古屋まつり」行列に『豊臣兄弟！』特別隊として参加。大河ドラマ出演者が名古屋まつり行列に参加するのは今回が初めて。
【写真】オープンカーに乗って名古屋まつりを盛り上げる『豊臣兄弟！』仲野太賀＆小栗旬
「名古屋まつり」は、昭和30年に始まった、名古屋の秋を彩る最大の祭。仲野と小栗は、オープンカーに乗ってドラマをPR。旗持ちの子どもたちとともに名古屋まつりを盛り上げた。
主人公・豊臣秀長役の仲野は、「今日は本当にたくさんの人にお会いすることができて、とても貴重な経験をさせていただきましたし、幸せな気持ちです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影が始まって4か月ほどたつのですが、とても和気あいあいとした雰囲気で、日々楽しく撮影しています。みなさんがワクワクするような青春活劇になっていますので、ぜひ放送を楽しみにしていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました」とコメント。
織田信長役の小栗は「パレードに参加するのは、今回が人生で初めてです。スポーツで優勝したりメダルを取ったりしない限り、このようなパレードに参加する機会はないと思いますので、本当に素敵な体験をさせていただき、たくさんの方からパワーをもらいました。そして、信長が生まれた尾張に来ることができて、とても嬉しかったです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』ぜひ楽しみにしていてください！」と言葉を寄せた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合ほかにて2026年1月4日放送開始。
