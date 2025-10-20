コメディアンがまさかの発言

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。日米に広がった衝撃は思わぬところまで波及した。米国のコメディアンは“第二の大谷”を生み出すために「関税を撤廃せよ」とジョークを飛ばしている。

大谷の躍動から一夜明けた18日（同19日）、テネシー州で開催された米大学アメフトのバンダービルト大―ルイジアナ州立大戦の試合前だった。会場を訪れていたコメディアンのセオ・ヴォンが米メディアのインタビューに応じた際、話が脱線してドジャース戦の話題に。ヴォンは大谷の活躍を称賛しつつ、まさかのジョークを飛ばした。

「関税のせいで、もうそんなに多くのショウヘイは手に入らない」

ヴォンはさらに「関税を撤廃して、もっとショウヘイを連れてきてくれ！」とも主張した。ドジャースと10年7億ドル（約1014億円＝契約当時）の超大型契約を結んでいる大谷。選手の移籍に関税はほぼ無関係だが、ヴォンは風刺の効いた主張で笑わせていた。

発言内容を報じた米スポーツメディア「Outkick」の記事によると、大谷の3本塁打＆7回途中無失点の活躍についてヴォンは「あれは史上最高の出来事だった」と語ったという。



（THE ANSWER編集部）