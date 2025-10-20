オンコートでの高いパフォーマンスとオフコートでのデザイン性を両立！グローブライド(Prince) テニスシューズ「WIDELITE ADVANCE」

グローブライド株式会社が、オンコートでの高いパフォーマンスとオフコートでのデザイン性を両立させたテニスシューズ「WIDELITE ADVANCE(ワイドライト アドバンス)」を、2025年11月より全国のテニス専門店およびスポーツ量販店にて発売します！

テニス愛好家から高く評価されてきた「幅広、軽量、柔らかな履き心地」を受け継ぎつつ、デザイン性を追求したモデルです。

グローブライド(Prince) テニスシューズ「WIDELITE ADVANCE(ワイドライト アドバンス)」

「WIDELITE ADVANCE」は、テニスの初心者から中級者まで幅広くオンコートのパフォーマンスをサポートするテニスシューズです。

「LIFE × TENNIS × CLASSY」をコンセプトに、日常でも着用できるデザイン性を追求！

80年〜90年代のデザインディテールを取り入れつつ、アグレッシブなプレーに応える機能性と快適な履き心地を兼ね備えています☆

「WIDELITE ADVANCE」の主な特長

テニスが黄金期を迎えた80〜90年代のクラシカルなデザインディテールをソースとして採用。

シュータンのクラシカルなロゴや、ヒール部分に配置されたプリンスブランド誕生年の「1970」の文字などディテールにこだわり、オフコートにおける個性も主張します。

アッパーには上質な光沢のある人工皮革を採用し、優れた足馴染みと耐久性を両立しました。

日本人の足型にフィットする幅広設計(4E)とし、ヒールカウンターの人工皮革面を拡大することによってホールド性をより高めています。

アッパー素材に人工皮革を採用しながらも、緻密なメッシュの配置により軽量性を図っています。

熱がこもりやすい部位にはメッシュ素材を効果的に配置し、通気性も確保するなど快適性も兼備しています。

カラーは、ホワイト×グリーンとグレー×ダークグレーの2色展開です。

製品概要

商品名：WIDELITE ADVANCE(ワイドライト アドバンス)

メーカー希望小売価格： 13,200円(税込)

発売日：2025年11月上旬予定

カラー：ホワイト×グリーン(215)、グレー×ダークグレー(300)

サイズ展開：22.5cm〜28.5cm

コートサーフェスに合わせて選べる3タイプがラインナップされます。

WIDELITE ADVANCE AC(DPS512) (オールコート用)

様々なコートサーフェスに対応するオールコート用モデルです。

WIDELITE ADVANCE CG(DPS502) (グラスサンド＆クレーコート用)

砂入り人工芝やクレーコートに適したモデルです。

WIDELITE ADVANCE HC(DPS522) (ハード＆カーペットコート用)

ハードコートやカーペットコートに対応するモデルです。

人気の幅広・軽量設計はそのままに、クラシカルなデザインで日常使いにもマッチする「WIDELITE ADVANCE」

テニスシーンでも、タウンユースでも、足元をスタイリッシュに彩ります！

グローブライド(Prince)から発売されるテニスシューズ「WIDELITE ADVANCE」の紹介でした。

