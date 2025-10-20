「deps(デプス)」コラボ！天下一品 グッズ「天下一品×deps チタンダブルマグ450」
京都北白川発祥のこってりスープが人気の「天下一品」が、人気バスフィッシングブランド「deps(デプス)」とのコラボレーション第3弾を発表！
オリジナルグッズ「チタンダブルマグ450」を、2025年10月21日(火)12時より天下一品オンラインショップにて販売開始します。
天下一品 グッズ「天下一品×deps チタンダブルマグ450」
天下一品とdepsによる異色のコラボレーション第3弾が始動！
今回は、チタン製二層構造(ダブルウォール)を採用したマグカップが登場します。
究極の軽さと高い機能性、そして細部にまでこだわったデザインが融合した、季節を問わず活躍するアイテムです☆
天下一品×deps チタンダブルマグ450
価格：6,820円(税込)
販売開始日：2025年10月21日(火)12時から
販売場所：天下一品オンラインショップ
仕様：容量 450ml、SIZE 本体Φ88mm×H96mm、材質 チタニウム製／二層構造
卓越した保温性・保冷性を持つチタン製二層構造が特長です。
耐食性に優れ、軽量で丈夫なチタンを採用し、熱伝導率が低いため、熱い飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物はぬるくなりにくい構造！
熱い飲み物を入れても表面やハンドルまで熱が伝わりにくく、冷たい飲み物でも結露しにくい高い機能性を誇ります。
飲み口は口当たりの良い厚みと滑らかな丸味を持たせています。
金属臭を感じにくいチタン製であることから、飲み物をより美味しく感じさせてくれます。
マグカップ表面には、コラボをあらわすデスアダーボディの龍のイラストと、両社のロゴがレーザー刻印されています。
収納時に邪魔になりにくいフォールディングハンドルを採用。
アウトドアやフィッシングシーンのブレイクタイムに最適な、持ち運びしやすい設計です。
オリジナルカラーのルアーが当たるハッシュタグキャンペーン
期間：2025年10月21日(火)12:00〜2025年11月20日(木)23:59
賞品：オリジナルカラーのルアー
応募方法：
1.天下一品とdepsの公式SNS(X／Instagram)を両方フォロー。
2.購入いただいた『チタンダブルマグ450』を使った写真を撮影。
3.ハッシュタグ「#チタマグ」を付けて投稿(ポスト)するだけ。
コラボレーションマグカップの発売を記念し、購入者限定のハッシュタグキャンペーンが同時開催されます！
抽選でオリジナルカラーのルアーがプレゼントされる、ファン必見の企画です。
天下一品ファンも、バスフィッシングファンも見逃せない、こだわりの詰まったコラボアイテム。
アウトドアシーンはもちろん、日常使いでも活躍する高機能なチタンマグです！
天下一品とdepsのコラボレーション第3弾「チタンダブルマグ450」の紹介でした。
