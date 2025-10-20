「deps(デプス)」コラボ！天下一品 グッズ「天下一品×deps チタンダブルマグ450」

京都北白川発祥のこってりスープが人気の「天下一品」が、人気バスフィッシングブランド「deps(デプス)」とのコラボレーション第3弾を発表！

オリジナルグッズ「チタンダブルマグ450」を、2025年10月21日(火)12時より天下一品オンラインショップにて販売開始します。

天下一品 グッズ「天下一品×deps チタンダブルマグ450」

天下一品とdepsによる異色のコラボレーション第3弾が始動！

今回は、チタン製二層構造(ダブルウォール)を採用したマグカップが登場します。

究極の軽さと高い機能性、そして細部にまでこだわったデザインが融合した、季節を問わず活躍するアイテムです☆

天下一品×deps チタンダブルマグ450

価格：6,820円(税込)

販売開始日：2025年10月21日(火)12時から

販売場所：天下一品オンラインショップ

仕様：容量 450ml、SIZE 本体Φ88mm×H96mm、材質 チタニウム製／二層構造

卓越した保温性・保冷性を持つチタン製二層構造が特長です。

耐食性に優れ、軽量で丈夫なチタンを採用し、熱伝導率が低いため、熱い飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物はぬるくなりにくい構造！

熱い飲み物を入れても表面やハンドルまで熱が伝わりにくく、冷たい飲み物でも結露しにくい高い機能性を誇ります。

飲み口は口当たりの良い厚みと滑らかな丸味を持たせています。

金属臭を感じにくいチタン製であることから、飲み物をより美味しく感じさせてくれます。

マグカップ表面には、コラボをあらわすデスアダーボディの龍のイラストと、両社のロゴがレーザー刻印されています。

収納時に邪魔になりにくいフォールディングハンドルを採用。

アウトドアやフィッシングシーンのブレイクタイムに最適な、持ち運びしやすい設計です。

オリジナルカラーのルアーが当たるハッシュタグキャンペーン

期間：2025年10月21日(火)12:00〜2025年11月20日(木)23:59

賞品：オリジナルカラーのルアー

応募方法：

1.天下一品とdepsの公式SNS(X／Instagram)を両方フォロー。

2.購入いただいた『チタンダブルマグ450』を使った写真を撮影。

3.ハッシュタグ「#チタマグ」を付けて投稿(ポスト)するだけ。

コラボレーションマグカップの発売を記念し、購入者限定のハッシュタグキャンペーンが同時開催されます！

抽選でオリジナルカラーのルアーがプレゼントされる、ファン必見の企画です。

天下一品ファンも、バスフィッシングファンも見逃せない、こだわりの詰まったコラボアイテム。

アウトドアシーンはもちろん、日常使いでも活躍する高機能なチタンマグです！

天下一品とdepsのコラボレーション第3弾「チタンダブルマグ450」の紹介でした。

