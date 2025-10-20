◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはブリュワーズに4連勝で、ナ・リーグ2連覇を達成。ワールドシリーズ進出を決めました。優勝を決めたこの日、大谷翔平選手は、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝きました。

ポストシーズンでは不振に苦しんでいた大谷選手。しかしこの日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投打に躍動を見せます。1番投手兼指名打者の投打二刀流で起用されると、投げては7回途中、被安打2、無失点。打っては3打数3安打(3本塁打)3打点をマークしました。

チームは世界一連覇を懸けて戦います。では、昨季のポストシーズンのMVPは誰だったのでしょうか？

昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズMVPは、トミー・エドマン選手。シーズン途中にドジャースに加入したエドマン選手は、ポストシーズン11試合で、打率.341、1本塁打、12打点を記録。打率はチームトップ、打点は大谷選手を上回り、ムーキー・ベッツ選手と並ぶチームトップタイでした。特にメッツとの6試合では、計11打点の荒稼ぎ。まさに“ラッキーボーイ”として、短期決戦で存在感を放ちました。

また、昨季のワールドシリーズのMVPは、フレディ・フリーマン選手でした。9月27日に右足首を捻挫とケガをかかえたまま参戦したフリーマン選手でしたが、第1戦で延長10回、逆転サヨナラ満塁ホームランを放ち白星発進の立役者となりました。それだけにとどまらずその後、第2戦、第3戦、第4戦と連続ホームランを記録。ワールドシリーズだけで考えると、2021年のブレーブス時代と合わせ6戦連続ホームランを樹立し、MLB史上初の記録をたたき出しました。けがの影響を感じさせない大活躍で、MVPを手にしました。

すでにワールドシリーズ進出を決めているドジャース。今年のワールドシリーズMVPは誰になるのか、日本時間25日に初戦を迎えます。