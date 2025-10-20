タレントの川村ひかるさんが、自身の公式ブログを更新。今年からシンガポールに移住していたことを報告しました。

川村さんは、「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました」と明かしています。

【写真を見る】【 川村ひかる 】 シンガポールへ移住 「日本にいるよりも、シンガポールで子育てする方が楽しいな」





英語が得意ではないという川村さんにとって、慣れない環境での生活は当初不便を感じることも多かったようです。しかし、夏に一時帰国した際に「日本にいるよりも、シンガポールで子育てする方が楽しいな」と感じ、「シンガポールに戻りたいという気持ちが自然と湧いてきたのです。」とシンガポールへの移住を前向きに捉えるようになったといいます。





川村さんはシンガポールについて「治安が良く、教育環境も整っており、友人たちのおかげで楽しく過ごせています」と近況を報告。今後はシンガポールでの生活についても少しずつ発信していく意向を示しています。





現在は息子の秋休み期間中のため日本に一時帰国中で、「四季のないシンガポールで暮らしていると、涼しい秋の空気がとても新鮮に感じられます」と日本の季節を楽しんでいるようです。



また、川村さんは9歳になったという息子が申（さる）年生まれということで、神使が猿である日枝神社を訪れたことも報告。「猿が祀られているのは、『魔が去る（まがさる）』『勝る（まさる）』に通じることからで、厄除けや勝負運、出世運の象徴とされているそうです。」と説明しています。







ブログには、日枝神社を訪れた際の川村さんと息子の写真も掲載されており、神社の鳥居や赤い柱の建築物を背景に微笑む姿が収められています。



川村さんは先日誕生日を迎え、「多くの方からお祝いのメッセージをいただき、嬉しい気持ちでいっぱいです」と感謝の気持ちも伝えています。最後に「お休み中の日本での滞在を楽しみたいと思います。」とコメントし投稿を締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】