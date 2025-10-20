カーテンに引っかかってしまったワンコを救出しようとする同居犬ですが、なかなか上手くいかず…！？クスッと笑ってしまう展開は大きな反響を集め、投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破。「諦めるの早っ(笑)」「最後の姿…ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カーテンに引っかかってしまった犬→同居犬が脱出を手伝った結果…思わず笑ってしまう『哀愁漂う光景』】

カーテンに引っかかり抜け出せない…！

TikTokアカウント「azuki02_komugi03_shiba」に投稿されたのは、黒柴の「あずき」ちゃんと赤柴の「こむぎ」くん姉弟のハプニング光景です。とある日のこと、何やらカーテンにくるまってもぞもぞと動いているあずきちゃん。

遊んでいるのかと思いきや、こむぎくんが開けたカーテンの穴にはまってしまい抜け出せなくなっている模様…！そんなあずきお姉ちゃんを不思議そうに見ている弟のこむぎくん、自分が開けた穴であることをすっかり忘れている様子だったとか。

救出活動に出たこむぎくん

困っているあずきお姉ちゃんを見たこむぎくん、なんと助けに向かったといいます。カーテンを口に咥え『ヨイショ！』っとばかりに引っ張ったそう。普段はぽわんとマイペースなこむぎくんの救出行動には、投稿主さんも驚いたそうです。

と思ったのもつかの間、自分ではどうにもならないと分かるとあっさり諦めてしまったそう。柴犬さんらしい切り替えの早さでその場を立ち去ったこむぎくんでしたが、残されたあずきちゃんはどうなったのかというと…！？

哀愁漂うあずきちゃん

もはやお顔は完全にカーテンに隠れ、むしろ一体化しているようなお姿だったそう。助けを求めて声を挙げるでもなく、無言で立ちすくむあずきちゃん。

最後は何とかお顔だけ出して『ママ…どうしよう…』と、哀愁たっぷりなお姿は思わずクスッと笑ってしまう光景だったとか。何気ない日常もあずきちゃんとこむぎくんがいれば笑いの絶えない日々に塗り替えられますね♡

2匹の微笑ましい光景には「ホント柴犬って憎めませんね」「助けるの優しい」「哀愁が…」といったコメントのほか「うちもカーテンに絡みにいきます(笑)」など同志の飼い主さんからの声も相次いで寄せられました。

あずきちゃんとこむぎくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「azuki02_komugi03_shiba」をぜひご覧くださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「azuki02_komugi03_shiba」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております