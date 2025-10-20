イオンは、10月20日から26日までの7日間、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、お菓子、飲料、加工食品、日用品などナショナルブランド69品目（イオン商品調達によって期間限定値下げの対象となった品目数。事業会社や店舗によって品目数が異なる）を期間限定で値下げする。

イオンはグループの共通理念である「お客さま第一」のもと、必要とされる商品を消費者に代わって調達し、お値打ち価格で提供するため、物流の効率化やメーカーからの一括仕入れなどを通じて、合理的なコスト削減を実施してきた。国内における10月の食品値上げが3000品目以上となるなど、物価上昇が続くなか、家計への負担は一段と大きくなっている。

こうした中イオンは、グループの商品調達機能会社であるイオン商品調達と取引先が協業することによって、特に消費者からの支持が高い商品を中心に、工場稼働率の向上や配送の工夫などさまざまな効率化に取り組むことで期間限定での値下げを実現した。

今後もイオンは自社努力によるコスト削減に努め、やむを得ず価格を上げる商品は、その幅を可能な限り小さく抑える。また価格の低減にも継続して取り組み、消費者の生活を応援する。

［小売価格］

朝のフレッシュロースハム：298円→258円

ピルクル400 （10p／Ca＆V10p／糖類・ カロリー50％オフ10p／鉄分10p）：268円→218円

ガツン、とみかん：278円→248円

ザ★シュウマイ：448円→398円

ザ★チャーハン：478円→398円

ザ★から揚げ：488円→398円

ごっつ旨いお好み焼：358円→298円

レノアハピネス夢ふわタッチ 詰替用特大サイズ各種：448円→378円

エマール 詰替各種：398円→378円

ロリエ肌キレイガード（羽なし／羽付き）：268円→248円

ダヴ ボディウォッシュ 詰替各種：398円→358円

（すべて税別）

［値下げ実施日］10月20日（月）

イオン＝https://www.aeon.info