イトーヨーカ堂（以下、イトーヨーカドー）は、10月20日から全国のイトーヨーカドー・ヨークの店舗（ヨークベニマルの店舗でも順次取り扱う）でノルウェー産原料を使用した「セブンプレミアム ノルウェーさばの塩焼」「セブンプレミアム ノルウェーさばの味噌煮」「セブンプレミアム ノルウェーさばのみぞれ煮」を、ノルウェー大使館タイアップ商品として数量限定で販売する。併せて、店頭で販売しているノルウェー産水産物を使用した商品に、ノルウェーデザインの販促物も取り付ける。



「セブンプレミアム ノルウェーさばの味噌煮」

ノルウェー産のさばは、資源調査に基づき漁獲量を厳格に管理し、魚にダメージを与えにくい巻き網漁を採用、脂が最も乗る9月〜11月に限定して漁獲し資源価値を最大化するなど、持続可能な漁業によって漁獲された水産物。また、ノルウェーの冷たく澄んだ海で育つため、身が引き締まり、脂が乗った風味豊かな味わいが特長となっている。漁獲後は迅速な処理と高度な物流システムで鮮度が保たれて、日本の食卓に届く。

今回のタイアップはノルウェー大使館水産部と連携し実現した。



「セブンプレミアム ノルウェーさばのみぞれ煮」

イトーヨーカドーはこれからも、多様な商品やサービスを通じて、消費者とともに環境や資源・生態系を守り、水産業や魚食文化の持続的な発展につながる取り組みを継続していく考え。

「セブンプレミアム ノルウェーさばの塩焼」は、脂が乗ったノルウェー産のさばから骨を取り、直火でしっかりと焼き上げた。食塩のみで味付けしたさばの旨味を感じられるシンプルな味に仕上げた。

「セブンプレミアム ノルウェーさばの味噌煮」は、脂が乗ったノルウェー産のさばから骨を取り、合わせ味噌を使用して煮付けた。産地一回凍結のためふっくらとした食感が特長となっている。

「セブンプレミアム ノルウェーさばのみぞれ煮」は、脂が乗ったノルウェー産のさばから骨を取り、和風だし香る煮汁と大根おろしで煮付けた。産地一回凍結のためふっくらとした食感が特長となっている。

［小売価格］

セブンプレミアム ノルウェーさばの塩焼：386円

セブンプレミアム ノルウェーさばの味噌煮：386円

セブンプレミアム ノルウェーさばのみぞれ煮：386円

（すべて税込）

［発売日］10月20日（月）

