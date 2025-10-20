浦和が“誹謗中傷と受け取れる内容”を複数確認。再び一部選手のSNSアカウントに対して。「絶対におやめください」と忠告
浦和レッズが10月20日に公式Xを更新。再度のお願いを発信した。
「先般よりお願いしておりますソーシャルメディアへの誹謗中傷の抑止について、現在、再び一部選手のSNSアカウントに対して、誹謗中傷と受け取れる内容を複数確認しております」
投稿では、「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」と題した９月25日のリリースを添え、以下のように続ける。
「浦和レッズは、これらの行為を断じて容認いたしません。誹謗中傷、あるいはそのように受け取られかねない行為は絶対におやめくださいますよう、あらためてお願い申し上げます」
なお、先述のリリースの内容は以下のとおりだ。
「日ごろより浦和レッズへご声援をいただき、誠にありがとうございます。
今般、一部選手の個人ソーシャルメディア（SNS）アカウントに対し、ダイレクトメッセージやコメントを通じて、人格を傷つけるような誹謗中傷を複数確認しております。
浦和レッズは、これらの行為を断じて容認いたしません。これは、当事者の心身に影響を及ぼすだけでなく、批判や叱咤激励の範囲を超えた、尊厳を脅かす明白な人権侵害です。
我々は、全ての選手・スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております。同時に応援してくださる全てのファン・サポーターのみなさまにおかれましても人権が尊重され、選手・スタッフとのコミュニケーションが健全に保たれるべきと認識しております。
SNSは、選手・スタッフとファン・サポーターのみなさまをつなぎ、思いを共有できる大切なコミュニケーションの場です。だからこそ、互いに敬意と思いやりをもって向き合い、健全な関係が育まれていくことを、心から願っております。
今後も、SNS含めた選手とファン・サポーターのみなさまとの交流を継続させていくために、改めてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
