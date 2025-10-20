

「10個 ハッピーターンズ シュトーレン仕立て」

亀田製菓は、「ハッピーターン」のコンセプトショップである「HAPPY Turn's」（ハッピーターンズ）において、「10個 ハッピーターンズ シュトーレン仕立て」を11月1日から12月25日までの期間限定で発売する。

「HAPPY Turn's」は、「ハッピーターン」を“幸せを広げるギフト”として変身させ、2012年に誕生した。幸せは広がって、またかえってくる。そうして「世界中がHAPPYで満ちるといいな」そんな願いを込めている。

国産米100％の“さくさく”とした国産米の生地に、口どけなめらかなパウダーを“たっぷり”と振りかけて仕上げた“クリスピータイプ”のクリスマス期間限定商品。ドイツの伝統菓子「シュトーレン」をイメージし、芳醇なラムレーズンの風味、発酵バターのコク、シナモン・クローブ・ナツメグの3種のスパイスと爽やかなオレンジピールパウダーが織りなす贅沢で奥深い味わいとなっている。ホワイトを基調にしたクリスマスらしいパッケージで、ホリデーシーズンのちょっとしたお手土産におすすめとなっている。

［小売価格］864円（税込）

［発売日］：11月1日（土）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp