BOYNEXTDOOR「トップの座をつかみたい」 プロデューサー・ZICOとの約束も
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが20日、韓国・KBS ARENAで5th EP『The Action』（20日リリース、日本届け日は21日）発売記念メディアショーケースを開催。
【ライブ写真】中毒性抜群！「Hollywood Action」を披露したBOYNEXTDOOR
ショーケースでは、タイトル曲「Hollywood Action」のパフォーマンスを初披露。WOONHAKが「キレッキレの群舞を準備した」と話していた通り、ハリウッドスターのように自信に満ちあふれていたステージで魅了した。
ミュージックビデオ（MV）には、レッドカーペットを歩く姿も収められている。同場面に触れたWOONHAKは、年末の授賞式を連想し、「すてきなパフォーマンスをして、賞をもらって、トロフィーを持ち上げたいと思います」と目標を掲げ、「音楽番組で1位を獲得したいと思います。トップの座をつかみたい」と力を込めた。
また、JAEHYUNはタイトル曲「Hollywood Action」について「さまざまな制約によって行動に出られていない方に聞いてほしいです。一緒に行動に出てください。それができるようにさせてあげるのが、僕たちのミッションかなと思います」と込めた思いを語った。
同楽曲は、プロデューサーを務めるラッパー／アーティストのZICOも絶賛しているそう。WOONHAKは「（ZICOが）今回の曲はとてもいいとおっしゃっていました。今回の曲名のように、自信をもってすべてを出し切ってほしいと言っていました。その約束を守りたいと思います」と誓った。
今回リリースする5th EP『The Action』は、「映画」というテーマのもとコンセプトも制作され、BOYNEXTDOORの成長への熱いポジティブな思いとエネルギーが込められたアルバムとなっている。タイトル曲「Hollywood Action」をはじめ、「Live In Paris」「JAM!」「Bathroom」「As Time Goes By」の計5曲が収録されている。
タイトル曲「Hollywood Action」にはこれまでも楽曲制作に参加してきたJAEHYUN、TAESAN、WOONHAKに加え、LEEHANが制作クレジットに初めて名前を連ねた。
BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で結成。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビュー。2024年7月に日本1st Single「AND,」で日本デビューを果たした。
【ライブ写真】中毒性抜群！「Hollywood Action」を披露したBOYNEXTDOOR
ショーケースでは、タイトル曲「Hollywood Action」のパフォーマンスを初披露。WOONHAKが「キレッキレの群舞を準備した」と話していた通り、ハリウッドスターのように自信に満ちあふれていたステージで魅了した。
また、JAEHYUNはタイトル曲「Hollywood Action」について「さまざまな制約によって行動に出られていない方に聞いてほしいです。一緒に行動に出てください。それができるようにさせてあげるのが、僕たちのミッションかなと思います」と込めた思いを語った。
同楽曲は、プロデューサーを務めるラッパー／アーティストのZICOも絶賛しているそう。WOONHAKは「（ZICOが）今回の曲はとてもいいとおっしゃっていました。今回の曲名のように、自信をもってすべてを出し切ってほしいと言っていました。その約束を守りたいと思います」と誓った。
今回リリースする5th EP『The Action』は、「映画」というテーマのもとコンセプトも制作され、BOYNEXTDOORの成長への熱いポジティブな思いとエネルギーが込められたアルバムとなっている。タイトル曲「Hollywood Action」をはじめ、「Live In Paris」「JAM!」「Bathroom」「As Time Goes By」の計5曲が収録されている。
タイトル曲「Hollywood Action」にはこれまでも楽曲制作に参加してきたJAEHYUN、TAESAN、WOONHAKに加え、LEEHANが制作クレジットに初めて名前を連ねた。
BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で結成。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビュー。2024年7月に日本1st Single「AND,」で日本デビューを果たした。