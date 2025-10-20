「今日もミキティはご機嫌！」庄司智春、“俺のオンナ”ショットに歓喜の声「めっちゃ和みます」「美しい」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは10月19日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんを撮影した“俺のオンナ”ショットを公開し、注目を集めました。
【写真】庄司智春の妻・藤本美貴の“ご機嫌”ショット
この投稿にはファンから、「ミキティほんと可愛かった 推しが愛されてるのが伝わってきました」「庄司さんが撮る俺のオンナシリーズ大好きです！！ミキティかわい」「いつも仲良しですね」「お二人を見て、こちらもめっちゃ和みます」「美しい美貴様のおすそ分けありがとうございます」といったコメントが寄せられています。
庄司さんと藤本さんは、「2人で宮崎でお仕事です」とあるように、19日に宮崎で開催された「JA共済presents HAPPY MAMA PAPA FES 2025」に夫婦で出演していました。
(文:勝野 里砂)
夫婦そろって宮崎のイベントに庄司さんは「#俺のオンナ」と題し、1枚の写真を掲載しました。写真には、カメラを振り向くようなポーズで笑顔を見せる藤本さんの姿が写っています。「今日もミキティはご機嫌！」と、2人で楽しい時間を過ごしたようです。
夫婦でツーショットも庄司さんは20日にもInstagramを更新し、同イベントでの様子を公開しました。投稿には、藤本さんとのツーショットやトークショーの風景、マネージャーも交えたスリーショットなどが添えられ、和やかな雰囲気です。今後も夫婦仲むつまじい写真を楽しみにしたいですね。
