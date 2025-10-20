コージーコーナー、黒ねこデザインの器に入った「チョコプリン」など『ハロウィン限定スイーツ』4品発売

銀座コージーコーナーは10月17日から、全国の生ケーキ取扱店で、ハロウィン限定スイーツ4品を販売している。

かぼちゃを使ったスイーツをはじめ、ジャック･オ･ランタンや黒ねこをデザインした器に入ったプリンを取りそろえる。販売期間はいずれも10月31日まで。

〈ハロウィン仕様のかぼちゃスイーツ&チョコプリンが登場〉

◆パンプキンプリン

ジャック･オ･ランタンをデザインした器に入った、ハロウィン限定プリン。パンプキンプリンは、かぼちゃの甘みと濃厚なコクが広がるという。プリンの上には、生クリーム入りホイップクリームを絞った。税込432円。

銀座コージーコーナー「パンプキンプリン」

◆チョコプリン

黒ねこの顔をデザインした器に入ったハロウィン限定プリン。チョコプリンは、ミルクチョコをベースにしたやさしい甘さで、なめらかな食感に仕上げた。プリンの上にはチョコホイップクリームを絞っている。税込432円。

銀座コージーコーナー「チョコプリン」

◆北海道産かぼちゃのタルト

ほくほくした食感と豊かな甘みが特徴の北海道産かぼちゃ「くりゆたか」の味わいを楽しめる、季節限定タルト。少しシナモンをきかせたかぼちゃ生地に、生クリーム入りホイップクリームをのせ、キャラメルソースをかけている。税込518円。

銀座コージーコーナー「北海道産かぼちゃのタルト」

◆かぼちゃのモンブラン

かぼちゃのあんを絞ったモンブラン。中はかぼちゃカスタード入りスポンジに、かぼちゃの甘露煮が入ったかぼちゃクリームを重ねている。税込496円。

銀座コージーコーナー「かぼちゃのモンブラン」

なお、次の県や地域には生ケーキ取扱店がないため、上記4品を販売しない。販売対象外＝北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県。