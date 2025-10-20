ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２５」が２０日、公式サイトを更新。メンバーの北川莉央（２１）が卒業することを発表した。

公式サイトでは「モーニング娘。’２５ 北川莉央 卒業に関するお知らせ」と題し「活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’２５並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。なお「１２月５日に開催する『モーニング娘。’２５コンサートツアー秋 Ｍｏｖｉｎ’ Ｆｏｒｗａｒｄ ｗｉｔｈ Ｈｏｐｅ 羽賀朱音・横山玲奈卒業スペシャル』も出演いたしません」と伝えた。

また「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい』という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と経緯を説明。「これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、１２月３日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります。長い期間にわたりご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。引き続き北川莉央、そして、モーニング娘。’２５への応援を賜れましたら幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします」と呼びかけた。

北川は今年４月、別アカウントと見られるＳＮＳ上でメンバーへの批判や盗撮写真を投稿。これがネットで問題視されると、オフィシャルブログで投稿は事実と認め、謝罪していた。