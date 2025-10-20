モー娘。北川莉央、年内でグループ＆ハロプロ卒業へ 卒業イベントは実施予定「思いを直接お伝えしたい」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/20】モーニング娘。’25の北川莉央が、年内をもってグループ及びハロー！プロジェクトを卒業することがわかった。10月20日、公式サイトにて発表された。
モー娘。北川莉央、“1番ライブに来てくれる”卒業生からのアドバイス
公式サイトでは「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と発表し「12月5日に開催する『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル』も出演いたしません」と伝えた。
「活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい」という本人の意志があり「モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と経緯を説明。「これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります」と今後の予定についても記した。
北川は4月頃、SNSにてメンバーの盗撮画像や、悪口を書き込んだ過去の投稿が拡散され「全て私が書いたもので間違いありません」と認めるとともに謝罪。4月17日より活動を休止しており、7月4日には秋頃に活動を再開すると伝えていた。（modelpress編集部）
いつもモーニング娘。’25そしてハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。 12月5日に開催する「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル」も出演いたしません。
北川と話し合う中で｢活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい｣という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました。
これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります。
長い期間にわたりご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
引き続き北川莉央、そして、モーニング娘。’25への応援を賜れましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】
モー娘。北川莉央、“1番ライブに来てくれる”卒業生からのアドバイス
◆北川莉央、モーニング娘。卒業発表
公式サイトでは「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と発表し「12月5日に開催する『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル』も出演いたしません」と伝えた。
◆北川莉央、過去投稿流出で謝罪・活動休止していた
北川は4月頃、SNSにてメンバーの盗撮画像や、悪口を書き込んだ過去の投稿が拡散され「全て私が書いたもので間違いありません」と認めるとともに謝罪。4月17日より活動を休止しており、7月4日には秋頃に活動を再開すると伝えていた。（modelpress編集部）
◆公式サイト全文
いつもモーニング娘。’25そしてハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。 12月5日に開催する「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin’ Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル」も出演いたしません。
北川と話し合う中で｢活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい｣という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました。
これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります。
長い期間にわたりご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
引き続き北川莉央、そして、モーニング娘。’25への応援を賜れましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】