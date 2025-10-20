歌手・工藤静香さんが2025年10月19日、かねて親しい間柄を公にしている歌手・倖田來未さんのライブを鑑賞したことをインスタグラムで報告した。急遽駆け付けたという顛末が明かされた。

倖田さんはデビュー25周年記念のライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」を開催中。18日と19日は東京・調布市の京王アリーナ TOKYOを会場とした。

「でもね、本当に行けて良かった」

工藤さんはインスタで、倖田さんとのツーショットを披露しながら、「彼女のセクシーでキュート、そしてパワフルでクールな部分もおしみなく表現されていましたよ」などとライブを絶賛した。「一生懸命向き合っている姿にウルウルしていましたよ」とも振り返っている。

一方、倖田さんは同日にインスタのストーリーズで、工藤さんをめぐる裏話を、

「しずかねぇさん 本番1時間半前に きてほしーってメールしたら 予定ずらしてダッシュで来てくれました」

と明かし、号泣する絵文字を添えた。「そんなことある？！幸せものです」と感動している。工藤さんはこれを引用リポストして「素晴らしいライブでした」と反応。続けて下記のようにも伝えていた。

「笑 今日は行けないって連絡したら『来て欲しい〜』って そりゃ〜夕方の用事飛ばして、現場から直接タクシーで行くでしょ笑 でもね、本当に行けて良かった 25周年のライブが見れてとても嬉しかった」

一連を受けて、インスタユーザーからは「仲良しが伝わってきます。お互い尊敬し合ってて良い関係ですね」「静香さん、ほんと、いい人やなぁ」「フットワークの軽さと優しさがしーちゃんらしい」といったコメントが寄せられている。