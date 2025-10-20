◆東京新大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽創価大５―１共栄大（２０日・飯能市民）

２３日に行われるドラフト会議の目玉、創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が共栄大３回戦に「３番・二塁」でスタメン出場。リーグ戦最後の試合で逆転の口火を切るヒットを放ち、勝ち点奪取に貢献。チームは２位以上を確定させ、横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（１１月２日開幕・横浜スタジアム）への出場を決めた。

逆転劇は立石の一打から始まった。１点ビハインドで迎えた４回１死。逆方向のライト前にライナーで運び出塁すると、打線がつながり３連打で試合をひっくり返した。大学ラストシーズン、最後のリーグ戦は８勝４敗の勝ち点４で２位以上を確定させた。明治神宮大会への出場切符を懸けて、１１月２日からは横浜市長杯に臨むことが決まった。

「良かったなと思います。率直にうれしいですし、去年の借りを返すためにも、まだまだ終われないので、４年生とやっぱり長くできるんで、そこが一番うれしいです」

ネット裏で視察したオリックスの佐野スカウトは「捉えたときの打球スピード、音は今年の大学生でもナンバーワン」とあらためて高評価した。

すでに広島が１位指名を公表。２３日のドラフト会議では一番人気の目玉として迎える。ドラフト前の最後の公式戦を終え、「もうアピールする場所はないので、静かに待ちます」と立石。周囲の喧騒とは一線を画して、運命の瞬間を迎える。（加藤 弘士）