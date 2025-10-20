BOYNEXTDOOR・LEEHAN、タイトル曲制作に初参加「胸がいっぱいです」 メンバーも刺激「遊び場に来ている子どものよう」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが20日、韓国・KBS ARENAで5th EP『The Action』（20日リリース、日本届け日は21日）発売記念メディアショーケースを開催。初めてタイトル曲の制作に参加したLEEHANが、思いを語った。
【ライブ写真】中毒性抜群！「Hollywood Action」を披露したBOYNEXTDOOR
ショーケースでは、タイトル曲「Hollywood Action」のパフォーマンスを初披露。WOONHAKが「キレッキレの群舞を準備した」と話していた通り、ハリウッドスターのように自信に満ちあふれていたステージで魅了した。挑戦を恐れない姿勢が表現された楽曲で、軽快なブラス音とスイングのリズムが調和されたナンバーでとなっている。
「Hollywood Action」にはこれまでも楽曲制作に参加してきたJAEHYUN、TAESAN、WOONHAKに加え、LEEHANが制作クレジットに初めて名前を連ねた。話を振られたLEEHANは喜びをピースポーズで表現。「本当にこの日だけを待ち続けていたと言っても過言ではありません。大変ではありましたが、魅力的な過程だったので、これからも挑戦したいと思います」と意気込みを語った。
JAEHYUNは、LEEHANについて「アイディアバンクの役割もしっかりしてくれました。僕やWOONHAKさん、TAESANさんが悩んでいた時に、遊び場に来ている子どものように楽しく作業をしている姿を見ながらとても刺激になりました」と絶賛すると、LEEHANは「胸がいっぱいです」とにっこり。「アウトロが最初は空白だったのですが、プロデューサーさんに楽器を入れたらどうでしょうかと提案し、それを受け入れてくださり、幸せでした」と制作過程を振り返った。
今回リリースする5th EP『The Action』は、「映画」というテーマのもとコンセプトも制作され、BOYNEXTDOORの成長への熱いポジティブな思いとエネルギーが込められたアルバムとなっている。タイトル曲「Hollywood Action」をはじめ、「Live In Paris」「JAM!」「Bathroom」「As Time Goes By」の計5曲が収録されている。
BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で結成。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビュー。2024年7月に日本1st Single「AND,」で日本デビューを果たした。
