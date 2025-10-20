ロッテは２０日、球団公式チアパフォーマーＭ☆Ｓｐｌａｓｈ！！の２０２５シーズンメンバーの最後のステージとなる「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！ ２０２５ Ｌａｓｔ Ｒｅｖｕｅ」を１２月２０、２１日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールで開催すると発表した。

球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演する。

チケットはＭチケットオンラインで販売。企画チケットとして「公演中の撮影可能権利」や「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！写真撮影会」の特典が付いたチケットも販売される。

▽詳細は以下の通り＜

【開催日】１２月２０日、２１日。

【会場】ホテルスプリングス幕張 スプリングスホール

【出演者】Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃん

【時間】開場：１６時、開演：１７時、終演：１９時。

【価格】ＳＳ席：２万０００円、Ｓ席：１万１０００円、Ａ席（１階）：６６００円、Ｂ席（２階）：６６００円。※ＳＳ席には「公演中の撮影可能権利」と「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！写真撮影会」、Ｓ席には「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！写真撮影会」の特典が付く。

【チケット情報】ＳＳ席・Ｓ席（抽選）：申込期間１０月２４日１０時〜２７日２２時。当落発表…３１日。Ａ席・Ｂ席（抽選）：申込期間１１月４日１０時〜１０日２２時。当落発表１１月１４日。２次販売（先着）※１次販売で残席があった場合のみ実施：１２月４日１０時〜１９日（金）１２時。