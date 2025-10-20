ÌîÂ¼¹îÌé»á¤ÎÂ¹¡¦º»°¡Ìé»á¤¬¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¡¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¥È¡¼¥¯¤â
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ð£ì£á£ù£å£ò¡Ç£ó¡¡£Ç£ò£å£á£ô£å£ó£ô¡¡£È£é£ô£ó¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬£±£¶Æü¤«¤é£²£²Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ç³«ºÅ¡£ÌîÂ¼¹îÌé»á¤ÎÂ¹¡¦ÌîÂ¼º»°¡Ìé¡Ê¤µ¤¢¤ä¡Ë»á¤¬¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¤Ï¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤¬¥²¥¹¥ÈÍèÅ¹¤·¡¢º»°¡Ìé»á¤È¤â¥È¡¼¥¯¡£ÁÄÉã¡¦¹îÌé»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤âÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î²¼¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ìîµå¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º»°¡Ìé»á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º»°¡Ìé»á¤ÏÊÆ¹ñ°é¤Á¤Ç£±£¸Ç¯¤«¤é£²£±Ç¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤äÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É£Ö£É£Ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦Ä«Æü¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìîµå¤ÎÉáµÚ¤äÈ¯Å¸¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£