「ハムハム星人の妹は、ハムハムするのか！？」と題された、4歳差姉妹の行動を比較した動画が、Instagramで102万回再生を超え話題になっています。動画に出てくるのは、現在4歳の姉なのはちゃんと、生後6カ月のひなりちゃん。ママの手が大好きな姉妹の愛らしい姿に「ハムハムされたい♡」「姉妹揃って可愛い！」と反響が寄せられました。



【動画】2代目”ハムハム星人”爆誕…！？

赤ちゃんが小さなお口で、ママの手を“ハムハム”と甘噛みする様子から付いたあだ名は『ハムハム星人』！ 「こちらのハムハム星人に、妹が生まれました」というテロップとともに、なのはちゃんの生後6カ月頃の様子から動画は始まります。



お座りをしながら、クリクリのお目目でカメラを見つめ、ママの手をつかんでお口に入れようとしている幼い頃のなのはちゃん。ママの手を離さない姿は、まさにハムハム星人……！



そして動画は、妹ひなりちゃんの姿へと切り替わります。同じようにお座りをしている姿に、ママが手を出してみると、不思議そうに手を握って見つめるひなりちゃん。すると、つかんでいたママの指を「はむっ」と、勢いよくくわえます。笑いながら指をくわえる姿に、「ハムハムというよりガジガジ」とテロップを添えるママ。



その後は、ママと一緒にママの手で遊んでいる姿が可愛らしく映し出されます。ママがゆっくり手を差し出そうとすると、全身でママの腕にしがみつき手の甲をくわえて「離さないぞ」と、大好きなママの手をつかんで離さないひなりちゃん。手を触って観察しているのかと思いきや、突然「カプッ」と食べるかのようにくわえてしまい、「ああっ」とママが驚く瞬間も…！



そして「パパのおてては？」というテロップとともに、パパが手をひなりちゃんの目の前に出します。すると、パパの手には目もくれず、ママの手をまたつかんで勢いよくハムハム……。全身で勢いよく、顔をうずめるくらいにママの手をくわえる姿に「次女もママの手が大好きな、あむあむ星人になりました」とテロップが添えられ、動画は締められました。



動画を投稿したママ（＠mi_nosuke10）に話を聞きました。



ーーなのはちゃんの、懐かしのハムハムエピソードを教えてください。



「この頃のなのはは、頻繁にハムハムしていました。当時、離乳食は嫌がってなかなか進まなかったのですが、ママの手は大好きでよくハムハムしていました（笑）。そのノリで、ご飯も食べて欲しいなーと思っていました」



ーーひなりちゃんが同じようにハムハムしたときの、ママやパパのお気持ちは？



「『あれ！？懐かしのハムハムだーー！！』と、なのはの頃を思い出した懐かしさと、姉妹で同じことをしている可愛さに癒されました」



ーーなのはちゃんの反応はどうでしたか？



「なのはは、『これ、なのもしてたやつ？』と言っていたのと、自分もハムハムされたくて一生懸命手を出していました。…が、ハムハムはされず（笑）。その様子も動画で投稿をしています」



ーーママとパパから見た、なのはちゃんとひなりちゃん姉妹は、どのような関係性でしょうか？



「とても仲良し姉妹です。なのはは妹がお腹にいるときから生まれてくるのを心待ちにしていて、生まれてからはとても大事にしてくれて、ミルクやお風呂、おむつ替えや着替えなど、なんでも『なのがする！』と言ってくれます。



ひなりもお姉ちゃんが大好きで、ふたりでいつもニコニコ笑っていたり、最近ではお姉ちゃんにしがみついてつかまり立ちや伝い歩きもしていて、お互いに支え合っているとても微笑ましい姉妹です」



そっくりな姉妹の、微笑ましいハムハム星人の姿に多くのコメントが寄せられました。



「薄毛ちゃんで目がクリクリでたまらないです！！」

「ガシガシ星人爆誕ですか？（笑）」

「パパの手スルーww姉妹が可愛すぎて笑っちゃう」

「あむあむしてるときの、溶けてるほっぺもなにもかもかわいい♡」

「肉食系ハムハム星人！（笑）」



Instagram（＠mi_nosuke10）やYouTubeチャンネル『なのは日和』では、にぎやかで可愛らしいなのはちゃんひなりちゃん家族の、仲睦まじい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）