µðÂç¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ì¡Ä
¡¡¸µHKT48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤Ê·§¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÄÃæÈþµ×(24)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
¡¡¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Çcute¤ËåºÎï¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î»ä¤È¶¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¼·î°ì·î¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¹¥¤¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤À¤±¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï11ºÐ¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤ËHKT48Âè3´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£