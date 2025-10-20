¡ÖËèÅÙ´é¤Î¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡×¡Ö¤¼¤ÒÁû¤¤¤Ç¡×40ºÐ¥â¥Ç¥ëà·ãÊÑá¤Ë¼«µÔ¡¡º£²ó¤â¡Ö°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÃ¯¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥³¥í¥³¥í¥á¥¤¥¯¤Î·ÏÅýÊÑ¤¨¤Æ¤ë¡×ÊÌ¿Íµé¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖPopteen¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªËèÅÙ´é¤Î¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð ¡×¡Öº£¸å¤â¿§¤ó¤Ê±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÁû¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ(40)¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÊ¬¤±¤¿Ãã¿§¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤(29)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öº£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÃ¯¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î»ä¤À¤±¡©¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¡Ö20Âå¤°¤é¤¤¤Î¥¥ì¥¤¤Ê½÷¤Î¿Í¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ40ºÐ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ±·¿¤È¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤À¤í¡×¡Ö¥³¥í¥³¥í¥á¥¤¥¯¤Î·ÏÅýÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£