¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ë»²Àï¤·¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¡¡ÌÌÇò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦
Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤ò6°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´ü´ÖÃæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÄº¤±¤¿¤³¤È ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤«¤é´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÎÌÌÇò2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚËÜ¿Í¤ÎInstagram¤è¤ê¡Û
Åê¹Æ¤È°ì½ï¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Î²£¤Ëº£Ç¯¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖFUJITSU¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉÙ»ÎÄÌ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤À¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥í¥´¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡ç¡×¤Î´Ý¤ÎÃæ¤«¤é¸Å¹¾¤È´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿¼Ì¿¿¡£2¿Í¤Î²Ä°¦¤¤¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ë¡Ö³§¤ó¤ÊÂç¾Ð¤¤¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª ¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÎÇð¸¶¤Ï8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç29»î¹ç¤Ë»²Àï¤·¡¢23»î¹ç¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï5²óÆþ¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï25°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ»²Àï¤¹¤ë¡ÖNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿Âç²ñ¤À¡£º£µ¨¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
