実はハングルが読めるんです 岩井千怜は来週再び日本ツアー「このまま頑張ります」
＜BMW女子選手権 最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞実は、岩井千怜はこんな能力も持っている。「私、韓国語がちょっと読めるんです」。そういって手に持っていた『?????』（バニララテ）の文字を読んだ。高校時代、K-POPアイドルが好きな友達と、韓国語で日記のやり取りをしていたのだとか。
〈写真〉岩井明愛と千怜はキャディバッグの色もスイングも正反対!?
大会期間中にハングルを読めたことの利点はあったか？ と尋ねると、「全然（ない）」と言って笑った。すると、それを聞いたマネージャーは、「いやいや、メニューに『これカルビって書いてある』と教えてくれた。私たちが分からないものを読んでくれて助かった」とすかさずフォロー。チーム岩井は焼肉、サムギョプサル、地元民が通うローカル店のスンドゥブなどで、食を楽しんだという。最終日は、朝一番でまっさらなコースに飛び出し、スコアを伸ばしてクラブハウスに戻ってきた。6バーディ・1ボギーの「67」でこれは4日間のベストスコア。トータル11アンダー・31位タイに浮上して大会を終えた。「きょうが一番バーディチャンスが多かった。短いバーディパットもあったので、もう少し伸ばしたかったです」。4つ伸ばした前半でさえ、3メートル前後が決まらないシーンもあった。残念そうにしつつも、「全体的に落ち着いていて、悪いところはなく回れた」とうなずいた。奇しくも、3日間連続でトップスタートだった。2日目と最終日はアウトトップ、3日目はイントップ。チームは毎日4時半起きだったという。「そういえばそうですね。回りやすかったです」というのが感想。最終日はリーダーボードの真ん中あたりから、少し順位を上げて終えることができた。ハワイ開催の米ツアー「ロッテ選手権」→ホステスプロとして出場した日本ツアー「スタンレーレディスホンダ」→韓国での米ツアーと、行ったり来たりのハードスケジュール。そして来週は、再び日本に戻り、「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」（23日開幕/兵庫・マスターズGC）に出場する。「ドライバーも振れていたし、あんまり悪いところはない。来週もこのまま頑張ります」と疲れを見せず、母国のファンのもとへ向かう。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
BMW女子選手権 最終結果
岩井千怜が愛用するアイアンは、ちょいグースネックの軟鉄鍛造モデルだった!?
畑岡奈紗のドライバー痕はこうなっていた！《写真》
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバー打痕は、どうして位置が違うの？【写真】
〈写真〉岩井明愛と千怜はキャディバッグの色もスイングも正反対!?
大会期間中にハングルを読めたことの利点はあったか？ と尋ねると、「全然（ない）」と言って笑った。すると、それを聞いたマネージャーは、「いやいや、メニューに『これカルビって書いてある』と教えてくれた。私たちが分からないものを読んでくれて助かった」とすかさずフォロー。チーム岩井は焼肉、サムギョプサル、地元民が通うローカル店のスンドゥブなどで、食を楽しんだという。最終日は、朝一番でまっさらなコースに飛び出し、スコアを伸ばしてクラブハウスに戻ってきた。6バーディ・1ボギーの「67」でこれは4日間のベストスコア。トータル11アンダー・31位タイに浮上して大会を終えた。「きょうが一番バーディチャンスが多かった。短いバーディパットもあったので、もう少し伸ばしたかったです」。4つ伸ばした前半でさえ、3メートル前後が決まらないシーンもあった。残念そうにしつつも、「全体的に落ち着いていて、悪いところはなく回れた」とうなずいた。奇しくも、3日間連続でトップスタートだった。2日目と最終日はアウトトップ、3日目はイントップ。チームは毎日4時半起きだったという。「そういえばそうですね。回りやすかったです」というのが感想。最終日はリーダーボードの真ん中あたりから、少し順位を上げて終えることができた。ハワイ開催の米ツアー「ロッテ選手権」→ホステスプロとして出場した日本ツアー「スタンレーレディスホンダ」→韓国での米ツアーと、行ったり来たりのハードスケジュール。そして来週は、再び日本に戻り、「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」（23日開幕/兵庫・マスターズGC）に出場する。「ドライバーも振れていたし、あんまり悪いところはない。来週もこのまま頑張ります」と疲れを見せず、母国のファンのもとへ向かう。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
BMW女子選手権 最終結果
岩井千怜が愛用するアイアンは、ちょいグースネックの軟鉄鍛造モデルだった!?
畑岡奈紗のドライバー痕はこうなっていた！《写真》
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
渋野日向子と西郷真央のドライバー打痕は、どうして位置が違うの？【写真】