都玲華が可愛い妹とディズニーランドへ 撮影に夢中になりすぎて「姉の写真フォルダは大変なことになりました」
都玲華が自身のインスタグラムを更新。「少し前におちびちゃんのお誕生日にディズニーランドへ行ってきました」と記すと、年の離れた妹・玲愛ちゃんとの楽しいデート写真を一挙に投稿した。
【写真】都玲華の写真フォルダから厳選！ まるで妹・玲愛ちゃんの撮影会？【本人のInstagramより】
「おちびが可愛すぎて姉の写真フォルダは大変なことになりました」と言う通り、投稿では17枚の写真を公開。鏡に映った2人の姿を撮った写真に始まり、「リトルグリーンまん」を美味しそうに食べたり、シンデレラ城を背景にポーズをとったりする怜愛ちゃん。手をつないで歩きながら撮影した動画では、楽しそうな笑顔を見せていた。さらに場所を変えて、誕生日ケーキを手にした写真や、ちょっとお疲れモードの都に抱き着く写真も。そして最後は再びディズニーランドから、お揃いのミニーマウスのカチューシャをつけた2ショットで締めくくった。楽しい一日を過ごした都は妹の成長ぶりを見て「どんどんお姉ちゃんになってて嬉しいような寂しいような…」と複雑な姉の心境を綴っていた。投稿を見たファンも妹の誕生日を祝福。そして「ミヤコレもミヤチビも可愛い」「妹思いの優しいお姉さんですね」「すごく仲良しでほっこりします」とコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華を狙う大きなピコピコハンマー 面白すぎる「ミヤコレオフショット」にファンも大爆笑！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
吉田優利と渋野日向子がギュッとハグ！ 仲よし2ショットを一挙に公開、笑顔の食事風景も
【写真】都玲華の写真フォルダから厳選！ まるで妹・玲愛ちゃんの撮影会？【本人のInstagramより】
「おちびが可愛すぎて姉の写真フォルダは大変なことになりました」と言う通り、投稿では17枚の写真を公開。鏡に映った2人の姿を撮った写真に始まり、「リトルグリーンまん」を美味しそうに食べたり、シンデレラ城を背景にポーズをとったりする怜愛ちゃん。手をつないで歩きながら撮影した動画では、楽しそうな笑顔を見せていた。さらに場所を変えて、誕生日ケーキを手にした写真や、ちょっとお疲れモードの都に抱き着く写真も。そして最後は再びディズニーランドから、お揃いのミニーマウスのカチューシャをつけた2ショットで締めくくった。楽しい一日を過ごした都は妹の成長ぶりを見て「どんどんお姉ちゃんになってて嬉しいような寂しいような…」と複雑な姉の心境を綴っていた。投稿を見たファンも妹の誕生日を祝福。そして「ミヤコレもミヤチビも可愛い」「妹思いの優しいお姉さんですね」「すごく仲良しでほっこりします」とコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華を狙う大きなピコピコハンマー 面白すぎる「ミヤコレオフショット」にファンも大爆笑！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
吉田優利と渋野日向子がギュッとハグ！ 仲よし2ショットを一挙に公開、笑顔の食事風景も