Ä¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦WATARU¡Ê36¡Ë¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖÄ¹Þ¼familyºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ë²Ä°¦¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê69¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWATARU¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌ¼¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2021Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦Lala¤Á¤ã¤ó¡¢2ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Yula¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëWATARU¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦Ä¹Þ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤äÌ¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸¤È¤ªÂ¹¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡10·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌ¼¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ªÁ°¤¿¤Á¤ò¼é¤ë!!¤½¤ì¤¬Éã¿Æ¤À¡ª¡ª1Êâ1Êâ¤æ¤Ã¤¯¤êÂçÃÏ¤òÆ§¤ßÄù¤á¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÇÈ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â²¶¤Ï¤ªÁ°¤¿¤Á¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡WATARU¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ë²Ä°¦¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¡×¡ÖÄ¹Þ¼familyºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë