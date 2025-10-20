俳優の石田ゆり子（56）が、飼い猫との生活で失敗してしまったエピソードとともに、不満そうにする飼い猫の様子を公開した。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

これまで、Instagramで、自宅リビングにたくさんのバスタオルを干している様子や、洗濯物でくつろぐ飼い猫の姿など、日常を公開してきた石田。

「お靴の部屋のドア開けたらそこに居たんだね」“猫あるある”の失敗エピソード

2025年10月19日の投稿では、石田が、ハニオくんに話しかけている動画を公開した。

「ごめんね、きのうさ、小さい声が聞こえるなって思ったんだ。小さい声が聞こえるな、誰か鳴いてるなって思ったの。でもさ、ちょっと疲れちゃってそのまま寝ちゃったんだよね。朝になってさ、ハニ坊が居なくてさ、呼んだらさ、また、小さい声がしたからびっくりしてお靴の部屋のドア開けたらそこに居たんだね、お靴の部屋に居たの？ずっと居たの？あそこに。怖かったね、ごめんね、これから気をつけるわ。」

また、ハニオくん視点でのコメントもつづっている。「おかーさんがぼくをくつのおへやに置いたままドアを閉めてしまった。朝になっておかーさんがぼくにあやまっているけどこころのとびらは閉まったままです。」

この投稿にファンからは、「猫あるあるです〜。サッと知らぬ間に入ってるので気をつけないとですよね〜」「ハニちゃん、おかーさんを許してあげて」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）