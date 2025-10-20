SNSで知り合った「有名な投資家の部下」を名乗るアカウントから「優良銘柄をお送りします」などと言われ、福岡県宇美町の63歳の無職の男性が現金2500万円余りをだまし取られました。



警察によりますと、ことし7月、男性がTikTokを閲覧中、有名な投資家の動画が流れてきました。動画は「投資でもうけることができる」という内容で、男性が動画の投稿者にメッセージを送るとLINEに誘導され、やり取りが始まりました。





動画の投稿者は「有名投資家の部下」を名乗り「優良銘柄をお送りします。より多くの資金をご準備されることをお勧めします。そうすれば利益が高まります」などとするメッセージを送ってきたということです。男性はこれを信じ、9月から10月までに18回に分けて現金2535万余りを指定された口座に投資名目で振り込み、だまし取られました。男性は「有名投資家の部下」を名乗るアカウントから「株の配当金が出た」と伝えられ、引き出そうとしたところ「サービス料で1700万円必要」と言われたということです。さらに、全額の出金には「資産の15パーセントを支払う必要がある」などと言われたことから不審に思い、弁護士に相談して被害が発覚しました。警察はSNSでの「絶対にもうかる」「あなただけ」といった話は詐欺だとして、注意を呼びかけています。