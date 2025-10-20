確たる軸はないのか。

国民民主党の玉木代表が19日、SNSに〈協力はします。約束を守る政権なら〉と投稿。自民党の高市総裁が掲げる経済政策について〈私たちの考えに近いのも確か〉と評し、協力に前向きな考えを示した。日本維新の会が連立入りの「絶対条件」に掲げた「議員定数の削減」についても、18日に〈自民、維新が本気でまとめるなら我が党は賛成します〉と記していた。

玉木代表は、連立協議を始めた維新に「自民とやるなら最初から言ってよ」と激怒していたのに、結局、自民にも維新にも“いい顔”を見せるわけだ。

この間、野党第1党の立憲民主党が首相指名選挙で「玉木」と書く姿勢を示し、総裁選出直後の高市とは極秘会議で秋波を送られた。玉木代表が覚悟を決めれば、念願の総理の座も近づいたはずなのに、かなわなかった理由はひとえに「玉木さんの決断力のなさ」（野党関係者）につきる。

意志の弱さは、今年3月に発覚した千葉県連のパワハラ問題への対応にも表れている。

パワハラの疑いをかけられているのは、昨秋の衆院選で千葉5区から出馬し、比例復活した岡野純子議員と男性県議。被害を訴えた工藤由紀子・浦安市議が離党すると、他に県内の県・市議3人が同調する形で党を離れた。

国民民主は3月に調査委員会を設置。調査開始から約半年たった先月16日、玉木代表は会見で「ヒアリング等は終わり、取りまとめの段階に入っている」と言っていたのに、それから1カ月経った今も調査結果は公表されていない。

しかも、工藤市議に続いて離党した3人へのヒアリングは実施されていない。問題発覚直後、舟山康江両院議員総会長は3人もヒアリング対象だと認めていたのに、一体どうした？ 公平性、客観性が担保されているのか極めて怪しい。

■日刊ゲンダイの質問に「我関せず」状態

日刊ゲンダイは14日の会見で、もろもろの問題を玉木代表に直接ブツけた。調査結果の公表は「近々に出ると聞いている」。3人のヒアリングについては「誰を調査対象にしているかは調査委に任せている。私は対象者選定に関与していない」と我関せず状態だ。玉木代表を知る政界関係者が言う。

「パワハラ問題の結果公表については、一番目立たないタイミングを見計らっているのでしょう。本来、こういう問題は公平な調査をサッサと進めて公表し、関係者を処分すべきです。グズグズしているのは玉木さんの優柔不断が原因。まあ、彼らしいと思います」

一事が万事である。

