米国のライフスタイル誌「TOWN&COUNTRY（タウン＆カントリー）」の最新号で表紙を飾り、6ページにわたる特集を組まれたのが秋篠宮家長女の小室眞子さん。

「Princess Incognito」と題した特集記事は、米ニュースサイト「The Daily Beast（デイリー・ビースト）」の記者が取材、執筆したもので、第１子を子育て中の眞子さんが撮影やインタビューに応じたオフィシャルなものではない。

記事では、小室圭さんとの出会いから婚約、結婚、それに至る過程で発覚した小室さんの母親の金銭トラブル、自身が診断された心的外傷後ストレス障害（PTSD）について触れられているほか、皇室制度や渡米後の生活について展開されている。Tシャツ、ジーンズにスニーカーとカジュアルな装いで食料品店で買い物をしたり、テイクアウトのコーヒーショップのカップを片手に通りを歩いたりと、街にとけこんだ一人の女性として眞子さんを「ドラマのないプリンセス」と表現し、他国の王族と違い表舞台を嫌う存在として描いている。

「インタビューでの露出やSNSの発信、Netflixとの契約など、派手な振る舞いが目立つ英国王室を離れたハリー王子とメーガン妃とは対照的に、皇室という特殊な環境で生まれ育った眞子さんが渡米したことで日本のマスコミから逃れられ、移住したニューヨークではパーティーに出席したりインタビューに答えたりせず、目立たず平穏な暮らしを手に入れることに成功した様子が好意的に書かれています」（皇室ジャーナリスト）

■眞子さんは異国で理想の生活を手に入れられたのか

特集を組んだ「タウン＆カントリー」は1846年創刊の老舗高級誌で、セレブに憧れる層や実際の富裕層などが愛読するだけに、目立つことを良しとしない眞子さん夫妻への注目度は嫌でも高まるだろう。

「いくら好意的に書かれているとはいえ、そっとしておいてほしい眞子さんにとっては迷惑極まりない代物かもしれません。しかし、小室さんの法律事務所は以前から、日本政府や日本企業の案件を獲得するために小室さんを採用したと言われているだけに、弁護士として米国で奮闘中の小室さんにとっては格好のアピール材料になるでしょう」（在米ライター）

いずれにしても、婚約延期後に米国の大学院に送り込まれ、多額の報酬を得られる弁護士になった小室さんと、多額の一時金を辞退してまで結婚したことで、異国の地で安定した生活を手に入れられたのは眞子さんの“作戦勝ち”と言っていいだろう。