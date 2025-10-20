※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話ばかりで生徒に嫌われ、ついには授業をボイコットされる。妊娠で休業後も復帰すると幸せ自慢を繰り返すが、生徒の反応は冷たい。さらに人気の実習生・川合への嫉妬から、生徒の言葉を歪めて伝え川合を動揺させる。一方、岡田は校長に呼び出され、「彼は私のファンだから大丈夫」と余裕を見せるが、予想に反し「あなたの行為はハラスメントの域」と厳しく指摘され、動揺を隠せなかった。



■校長にも泣き落とし作戦を試みるが…

■実力は無関係!? 講師に呼ばれた裏事情■採用の裏には思わぬ背景が――！岡田は、校長が自分のファンであり、実力を評価して講師に迎えたのだと信じて疑いませんでした。ところが実際には、かつて世話になった岡田の叔父への配慮から採用しただけだったのです。しかも「コネで雇われた」と周りに知られれば厄介だと考えた叔父が、本当の理由を誰にも明かさないよう根回しをしていたのでした。そんな裏事情があるとは夢にも思わなかった岡田は、真実を知り、動揺を隠せません――。(スズ)