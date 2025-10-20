ファン感謝イベント「京アニのセカイ展」

©Kyoto Animation Co.,Ltd.

京都アニメーションが、10月25日・26日に京都市勧業館 みやこめっせで開催するファン感謝イベント「京アニのセカイ展」。その中で行なわれる、2026年新作発表ステージの模様が、YouTubeでライブ配信される事になった。配信は10月25日14時から。

同時刻にスタートするステージ「京都アニメーション2026 新作発表ステージ」を配信する。京アニは2026年春に「最終楽章 響け！ユーフォニアム」の公開を発表しており、2026年に手掛ける新作タイトルを発表。メインキャストとメインスタッフの登壇も予定されている。

配信で推奨されているSNSのハッシュタグは「#京アニ新作」。

会場で販売となるグッズ「複製原画セット」や「レイヤーアクリルプレート」「図録-ピクトリアルレコード-」、会場限定となる「KAエスマ文庫『記憶の箱庭』イベント特別セット」「イベントショッパー」のデザインも公開されている。

イベントショッパーのデザイン

©Kyoto Animation Co.,Ltd.

イベント入場券は、現在好評発売中。ステージの観覧には別途「ステージ通し観覧券(1日通し券)」が必要。入場者プレゼントとして京都アニメーションのスタッフからの150以上のメッセージを収録した「サンクス！メッセージブック」の配布も決定している。

【作品ラインナップ】第7回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』2025年10月25日・26日開催！