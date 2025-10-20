札幌の赤れんが庁舎や複数の映画館などで１０月１０〜１２日に開催された、北海道の食と映像の魅力を味わう複合イベント「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＦＯＯＶＩＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５（北海道フービーフェスティバル）」が好評の中で閉幕。２０日、開催報告が発表された。

赤れんが庁舎前庭にレッドカーペットを敷いての盛大なオープニングセレモニーや食にまつわる映画２０作品の上映、映画関係者や料理人によるシンポジウム、市内５０の飲食店が参加したフードイベント「サッポロフービーバル」のほか、市内同時開催の連携イベントなど、３日間を通して行われた３０プログラムに約１万人が参加した。

赤れんが庁舎でのオープニングセレモニーには、スペシャルサポーター「ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ」をはじめ、安達祐実、市原隼人、三吉彩花ら俳優陣、香港映画界の巨匠ジョニー・トー監督、齊藤工プロデューサー、料理研究家の土井善晴氏ら多くのゲストが登壇した。

１２日のクロージングでは、友好交流の覚書を結んでいるサン・セバスティアン国際映画祭より、今年の同映画祭カリナリー部門で上映された映画『ＴＥＴＳＵ，ＴＸＩＳＰＡ，ＨＯＳＨＩ．』のジャパンプレミアも行われた。

上映後の舞台挨拶で、伊藤亜由美実行委員長は「北海道の方々に誇りに思っていただける映画祭として成長していきたい。去年より、今年より、来年はもっと、皆さまに楽しんでいただける“食と映像”を融合した祭典となるように努力してまいります」と、次回開催に向けての決意を示した。

クロージングのラストに上映されたダイジェスト映像は、フービーオフィシャルサイト、ＳＮＳで公開中。「ぜひご自宅やお手元でもフービーフェスを追体験してください」としている。