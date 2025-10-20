読売テレビ、全国高校サッカー選手権の大阪決勝を生中継へ 歌手×現役高校生の合唱も
読売テレビは、『第104回全国高校サッカー選手権大会』大阪大会の決勝を、11月1日に地上波で生中継する（後1：30〜3：30 ※関西ローカル、延長あり）。
【写真】高校サッカー選手権を盛り上げる加地亮、HIPPY、ウンパルンパ
兵庫・滝川第二高校出身で元サッカー日本代表・加地亮氏が解説を務めるほか、
ハーフタイムには「現役高校生×プロ」をコンセプトにした特別ステージを展開する歌手・HIPPYが登し、代表曲「君に捧げる応援歌」を、この日のために結成した大阪の現役高校生による合同合唱部とともに歌い上げる。
さらに、TikTokやYouTubeで「サッカーのリアル」を笑いと共感で表現するインフルエンサー・ウンパルンパが大阪大会・応援団長に就任。リポートなどを通じて大会を盛り上げる。
準々決勝から準決勝までは、読売テレビが運営するスポーツWEBメディア「あすリートチャンネル」でライブ配信する。
■解説・加地亮 コメント
全国高校サッカー選手権大会大阪大会決勝を解説させて頂きます。加地亮です。
私自身、高校3年生の時にこの大会に兵庫県代表として出場しました。
1・2年生の時はメンバーに入れず、スタンドから応援をしていましたが、
その2年間で仲間達と努力した日々が3年生になって花開いた時の嬉しかった感情を今でも思い出します。
試合に出場するしないに関わらず、今まで共に戦ってきた仲間と一点一勝を目指して頑張って下さい。
■応援合唱・HIPPY コメント
2年前の大阪大会決勝で歌わせていただいた「君に捧げる応援歌」。
両チームの応援団が互いを称え合うかのように肩を組み、共に歌う姿に、言葉にならない感動がありました。
去年はダンスでの素晴らしい表現、今年また合唱部のみんなとも歌えることになり、とても嬉しく思います。
会場の皆さんも一緒によろしくお願いします。
■応援団長・ウンパルンパ コメント
この度、高校サッカー選手権大会大阪大会・応援団長に就任させて頂きましたウンパと申します！
私自身が10年ほど前に高校サッカーに熱中していたので本当に光栄です。
仲間と共に戦う真剣勝負、負けたら終わりの1発勝負。
高校生が人生を懸けたこの大会を盛り上げられるように全力尽くします!!よろしくお願いします！
