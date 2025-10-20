にじさんじ奈羅花、11月6日で卒業 2019年12月のデビューから約6年「多彩なコンテンツを発信してくださいました」
にじさんじの公式Xが20日に更新。奈羅花が、11月6日をもって卒業すると発表した。
【動画】奈羅花【歌ってみた】「可愛くてごめん」
Xでは「「奈羅花」卒業のご報告 日頃よりバーチャルライバーグループ「にじさんじ」・「NIJISANJIEN」を応援いただき誠にありがとうございます。この度、2025年11月6日をもちまして、当社所属ライバーの「奈羅花」が「にじさんじ」を卒業することになりました」と報告。
続けて「各国のファンの方々、並びに関係者の方々におかれましては、「奈羅花」を今まで応援いただき、活動を支えていただきましたこと、心より感謝申し上げます。「奈羅花」は、2019年12月26日のデビューから、ファンの皆様との交流を大切にし、多彩なコンテンツを発信してくださいました。また、対人ゲームの大会では数多くの功績を残す等、にじさんじを牽引してくださいましたことに敬意を表するとともに、心より感謝申し上げます」と伝えた。
その上で「つきましては「奈羅花」YouTubeメンパーシップは2025年12月7日に非公開となります。またグッズやポイスなどのコンテンツ販売については順次停止してまいります。YouTubeにあるアーカイブやX(旧Twitter)などのSNSについては、卒業後も公開の継続を予定しております。ファンレターの受付期間については、2025年12月6日到着分までとさせていただきます。改めまして、「奈羅花」へのご支援ご声援、誠にありがとうございました」と呼びかけている。
