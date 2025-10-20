歌舞伎役者の人間ドラマを描き、大ヒットしている映画「国宝」のロケ地となった関西の芝居小屋や文化施設に、ファンが押し寄せている。

数奇な運命をたどりながら芸の道にまい進する主人公の人生を追体験したいファン心理をくすぐっているようだ。（京都総局 畝河内星麗）

来館者１０倍

映画は、任侠（にんきょう）一家に生まれた主人公の喜久雄（吉沢亮さん）が、上方歌舞伎の名門に引き取られ、同世代の御曹司・俊介（横浜流星さん）らとしのぎを削りながら、最高峰の女形へと成長を遂げる物語。

「映画のシーンそのままだ」「まるで喜久雄になった気分」――。１０月１３日、現存する近畿最古の芝居小屋「出石永楽館」（兵庫県豊岡市）を訪れた若者たちは、驚きの声を上げた。

同館は１９０１年（明治３４年）の建築。手動のセリ（上下する舞台装置）や昔ながらの桟敷席がある。映画では、昭和時代を思わせる設定で登場する。

見学者は舞台上で、劇中の演目「藤娘」を踊る主人公たちになりきって撮影でき、無料で貸し出している着物を羽織ることもできる。楽屋では、喜久雄が使った鏡台を見られる。

千葉県浦安市の会社員（２３）は「映画の世界が目の前にあって驚いた。タイムスリップしたみたい」と声を弾ませた。

同館には１０月中旬、１日約１２００人が来館。映画の公開前は１２０人程度で、約１０倍に増えた。赤浦毅館長（４９）は「芝居小屋は地域の宝。注目してもらえるのはありがたく、文化振興につなげたい」と語る。

花街・上七軒（かみしちけん）の芸舞妓らの信仰を集める光盛大明神（京都市上京区）は、喜久雄が芸の精進を誓う重要な場面に登場する。友人と訪れた神戸市北区の会社員（５３）は「『国宝』の雰囲気そのままで、素敵ですね」と笑顔だった。

観光効果

「国宝」のロケを誘致した自治体などは、「聖地巡礼」の観光効果に期待する。

滋賀県では、県などでつくるフィルムコミッション「滋賀ロケーションオフィス」が、ロケ地の選定や施設との取り次ぎを支援。ロケ地マップを制作し、約６万部を発行した。

外観が東京・銀座の歌舞伎座に似ていることから撮影地になった文化施設「びわ湖大津館」（大津市）では、撮影で使われたじゅうたんの一部を展示する。

同オフィスが、スマートフォンの位置情報を基に人流データを分析したところ、封切り日の６月６日から９月３０日までの「びわ湖大津館」の人出は、昨年同時期と比べて約１万３０００人増加し、約２万７０００人となった。

同館は、８月末までの予定だった展示を１０月末まで延長。担当者は「映画の世界観に浸ってもらうとともに、滋賀の良さも発見してほしい」と話した。

和歌山県では、県観光連盟に事務局を置く「わかやまフィルム・コミッション」がロケ地を提案した。

喜久雄が一人、ホテル屋上で踊り続ける印象的なシーンが撮影された「ホテルいとう」（和歌山県岩出市）は、昭和を感じられる外観や夜景が評価され、ロケ地になった。最上階のレストランから同様の景色を眺めることができる。

「推し活」にも

ロケ地には、映画を見た若者たちの姿が目立つ。

ＳＮＳの普及で、若者たちがその場でしか味わえない体験に価値を見いだすコト消費やトキ消費を重視しているとみられる。

聖地巡礼に詳しい近畿大の岡本健教授（観光学）は「若い世代にとっては、なじみの薄い文化や時代を知ることが新鮮だ。ロケ地でしか得られない感動をＳＮＳで発信し、新たなファンが生まれている。出演俳優を応援する『推し活』にもなっている」と分析する。

◆映画「国宝」＝「フラガール」などを手がけた李相日（リサンイル）監督が、吉田修一さんの同名小説を映画化した。上映時間は２時間５５分に及ぶ。６月の公開開始以降、ロングランとなっている。実写の邦画で興行収入が１６０億円を超えたのは、２００３年公開の「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（１７３億円）以来、２作目。